Bezpieczeństwo

Wraca oszustwo na ZUS. Chodzi o jeden konkretny formularz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega - oszuści znów się uwzięli na ZUS i wyłudzają dane do jego klientów. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:58
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wraca oszustwo na ZUS. Chodzi o jeden konkretny formularz

Kolejna fala oszustw na ZUS

Do klientów znów zaczęły trafiać fałszywe maile, w których oszuści podszywają się pod pracowników ZUS. E-maile zawierają formularz Z-3 i nakłaniają klientów do wypełnienia go i odesłania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Co najgorsze, w mailach zatytułowanych "Oświadczenie ZUS" wykorzystywane są prawdziwe imiona i nazwiska istniejących pracowników oraz dane kontaktowe oddziałów. Wszystko to sprawia, że oszustwo to jest na pierwszy rzut oka bardzo trudne do wykrycia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 14 5G 256GB 6.1" Fioletowy (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 14 5G 256GB 6.1" Fioletowy (CPO)
0 zł
3299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 13 5G 512GB 6.1" Północ (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 5G 512GB 6.1" Północ (CPO)
0 zł
2999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Berylowa zieleń
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Berylowa zieleń
0 zł
4499 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499 zł
Advertisement

Formularz Z-3 w postaci załącznika

Mail sam w sobie posiada treść, do której trudno się przyczepić. Ale w treści takiego e-maila znajduje się załącznik w postaci formularza Z-3, który odbiorca powinien wypełnić i odesłać. Wszystko zgodnie z prośbą zawartą w wiadomości. 

Te działania mają na celu wyłudzenie danych osobowych oraz numerów kont bankowych.

informuje Krystyna Michałek, rzeczniczka prasowa ZUS.

Dla własnego dobra - nie otwierajmy żadnych załączników dołączonych do tego typu maili. Nie zostawiajmy danych w formularzach online. Sami skontaktujmy się z ZUS-em i dowiedzmy się, czy faktycznie taka akcja ma miejsce.

Co to takiego ten formularz Z-3?

Formularz Z-3 to dokument, który wypełnia pracodawca i służy do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego. ZUS przypomina, że nie jest on przyjmowany mailowo. Można go natomiast złożyć elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy PUE i e-ZUS.

Image
telepolis
Zakład Ubezpieczeń Społecznych maile oszustwo mail oszustwo e-mail od ZUS
Zródła zdjęć: Fotokon / Shutterstock
Źródła tekstu: samorzad.gov.pl