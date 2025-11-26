Wraca oszustwo na ZUS. Chodzi o jeden konkretny formularz

Kolejna fala oszustw na ZUS

Do klientów znów zaczęły trafiać fałszywe maile, w których oszuści podszywają się pod pracowników ZUS. E-maile zawierają formularz Z-3 i nakłaniają klientów do wypełnienia go i odesłania.

Co najgorsze, w mailach zatytułowanych "Oświadczenie ZUS" wykorzystywane są prawdziwe imiona i nazwiska istniejących pracowników oraz dane kontaktowe oddziałów. Wszystko to sprawia, że oszustwo to jest na pierwszy rzut oka bardzo trudne do wykrycia.

Formularz Z-3 w postaci załącznika

Mail sam w sobie posiada treść, do której trudno się przyczepić. Ale w treści takiego e-maila znajduje się załącznik w postaci formularza Z-3, który odbiorca powinien wypełnić i odesłać. Wszystko zgodnie z prośbą zawartą w wiadomości.

Te działania mają na celu wyłudzenie danych osobowych oraz numerów kont bankowych. informuje Krystyna Michałek, rzeczniczka prasowa ZUS.

Dla własnego dobra - nie otwierajmy żadnych załączników dołączonych do tego typu maili. Nie zostawiajmy danych w formularzach online. Sami skontaktujmy się z ZUS-em i dowiedzmy się, czy faktycznie taka akcja ma miejsce.

Co to takiego ten formularz Z-3?