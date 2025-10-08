Play po cichu zmienia mapę Polski. Twój telefon może działać inaczej

Tym operatorem jest Play. Fioletowi właśnie pochwalili się wynikami rozbudowy swojej infrastruktury, a dane za wrzesień naprawdę robią wrażenie. Wystarczy rzut oka na oficjalną grafikę, by zobaczyć, że ostatni miesiąc był rekordowy dla tego operatora.

We wrześniu 2025 roku Play uruchomił aż 69 nowych stacji bazowych. To najwięcej w jednym miesiącu od początku roku i mocne zakończenie trzeciego kwartału. Łącznie od lipca do września fioletowa sieć wzbogaciła się o 180 nowych obiektów, a od początku roku już o 463. Całkowita liczba stacji na koniec września wynosiła 12889.

Gdzie jest lepiej? Sprawdzamy listę

Suche liczby to jedno, ale kluczowe jest to, gdzie realnie poprawił się zasięg. Jak zwykle, operator skupił się na "dogęszczaniu sieci" w największych miastach. Oznacza to, że nowe nadajniki pojawiły się w miejscach, gdzie ruch jest największy. Powinno się to przełożyć na szybszy Internet i stabilniejsze połączenia. Na liście miast z nowymi stacjami znalazły się między innymi Poznań, Łódź, Warszawa, Katowice, Gdańsk oraz Kraków.

Play nie zapomniał jednak o mniejszych miejscowościach. We wrześniu mocno inwestował w południowej części kraju. Mieszkańcy takich miejscowości, jak Paczków (opolskie), Czarna, Tryńcza i Tarnobrzeg (podkarpackie), Czeladź i Pawłowice (śląskie) czy Poronin, Radłów i Biecz (małopolskie) powinni odczuć realną poprawę jakości usług.