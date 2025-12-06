TVP bez abonamentu będzie nas kosztowało 2,5 mld zł rocznie. To już oficjalne

Dobra wiadomość jest taka, że będzie to koniec abonamentu RTV. Tym samym strach przed wizytą listonosza powinien stać się znacznie mniejszy. Nie będzie już mowy o absurdalnej sytuacji, kiedy konieczne będzie płacenie abonamentu za telewizor, na którym oglądamy jedynie filmy i seriale VOD, YouTube, czy gramy w gry z konsoli tylko dlatego, że mamy możliwość włączenia TVP.

Dalsza część tekstu pod wideo

Koniec abonamentu to dopiero początek

Zła jest taka, że i tak będziemy utrzymywać TVP z podatków. A to dlatego, że będzie ono dostawało 2,5 miliarda złotych rocznie z budżetu państwa. Biorąc pod uwagę, że w Polsce żyje obecnie około 36,55 miliona osób, to wypada po około 70 zł rocznie na każdego Polaka. No cóż, mam przynajmniej kilkadziesiąt pomysłów na to, jak lepiej chciałbym przeznaczyć te pieniądze, zwłaszcza że nawet nie mam telewizora. Oczywiście 2,5 mld to tylko punkt wyjściowy: środki te będą waloryzowane o wysokość inflacji.

Kolejną decyzją jest likwidacja Rady Mediów Narodowych. Jej kompetencje przejmie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W tej również zobaczymy zmiany. Otóż ma ona liczyć 9 członków, którzy będą zajmowali swoje stanowisko przez 6 lat. Czterech jej członków ma wybierać sejm, trzech prezydent, a dwóch senat.

Apolityczne TVP

Najciekawiej zaczyna się jednak tutaj. TVP ma stać się apolityczne. Tym samym kandydaci przez przynajmniej 5 lat nie mogą należeć do partii politycznych ani kandydować w wyborach przez 10 lat. Dodatkowo mają mieć przynajmniej 5 lat doświadczenia w mediach lub instytucjach kultury. Tu od siebie wtrącę: w apolityczność TVP uwierzę, jak zobaczę. I tyczy się to każdej opcji rządzącej, nie jest to przytyk tylko w stronę obecnej, ale i poprzedniej władzy.

Przy okazji po tyłku dostaną samorządy. Te mają mieć ograniczoną możliwość wydawania własnej prasy. Ma to na celu wzmocnienie niezależności lokalnych mediów.