Sprawdzili polskie sieci komórkowe. Jest wielki lider, jest i wielki przegrany

T-Mobile nie brał jeńców

Raport Opensignal obejmuje dane z okresu od 1 sierpnia do 29 października 2025 roku. T-Mobile bezwzględnie wygrywa w kategorii wideo, średniej prędkości pobierania i wysyłania danych, średniej prędkości pobierania w 5G, zasięgu 5G, ciągłości usług i niezawodności. Dodatkowo remisuje na 1. miejscu w wideo w zasięgu 5G oraz graniu w 5G z sieciami Play i Orange, a z siecią Play zremisował w kategorii dostępności sieci 5G.

W przypadku sieci Play cieszy przede wszystkim zwycięstwo w kategorii Czas w sieci, która określa ryzyko utraty zasięgu. Nie chodzi tutaj jednak o jego zaniki na terenach wiejskich czy gdzieś w lesie, lecz w najczęściej odwiedzanych miejscach użytkowników. To taki miernik martwych stref, tam, gdzie faktycznie korzystamy z telefonów. Analogicznie Play zwyciężył w mierniku zasięgu, gdzie dla odmiany T-Mobile był najsłabszy. Play wypadł świetnie też w uploadzie danych w 5G (27,9 Mb/s), a niewiele ustępował mu tam T-Mobile (27 Mb/s).

Podobnie jak Play mógł się pochwalić najlepszym ogólnym Czasem w sieci, tak Orange ma tutaj najwięcej do zaoferowania w kwestii Czasu w sieci 5G. Ale nie licząc remisów dla wideo w 5G i gier w 5G to jedyna nagroda dla Pomarańczowych. Na ani jedną nagrodę nie zasłużyła natomiast sieć Plus.

Pełny raport Opensignal w języku angielskim znaleźć można pod tym adresem. Przepisałem jednak dla Waszej wygody wyniki do pojedynczej tabeli:

Różnice czasem są kosmetyczne i nierozstrzygające, innym razem dramatycznie wręcz wskazują liderów i przegranych. Weźmy np. średnie pobieranie danych:

T-Mobile 74,3 Mb/s

Orange 63,5 Mb/s

Play 44,9 Mb/s

Plus 34,8 Mb/s

Czy pobieranie danych w 5G:

T-Mobile 290,1 Mb/s

Orange 251,3 Mb/s

Play 188,8 Mb/s

Plus 94,4 Mb/s

Nie da się ukryć, że sieć Plus w tym badaniu odstaje pod wieloma względami od konkurentów. Pamiętać jednak należy, że operator jako jedyny nie uruchomił jeszcze 5G w oparciu o C-Band i 700 MHz. Według komunikatu z początku tego roku trwają prace w tym kierunku, ale termin komercyjnego wdrożenia nie został jeszcze ogłoszony.