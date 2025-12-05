Wiadomości

Sprawdzili polskie sieci komórkowe. Jest wielki lider, jest i wielki przegrany

Jedna polska sieć zgarnęła aż 10 nagród spośród 15 dostępnych, inna nie dostała żadnej. Oto wyniki listopadowego raportu jakości sieci komórkowych w Polsce przygotowanego przez Opensignal.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 14:20
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Sprawdzili polskie sieci komórkowe. Jest wielki lider, jest i wielki przegrany

T-Mobile nie brał jeńców

Raport Opensignal obejmuje dane z okresu od 1 sierpnia do 29 października 2025 roku. T-Mobile bezwzględnie wygrywa w kategorii wideo, średniej prędkości pobierania i wysyłania danych, średniej prędkości pobierania w 5G, zasięgu 5G, ciągłości usług i niezawodności. Dodatkowo remisuje na 1. miejscu w wideo w zasięgu 5G oraz graniu w 5G z sieciami Play i Orange, a z siecią Play zremisował w kategorii dostępności sieci 5G.

Dalsza część tekstu pod wideo

W przypadku sieci Play cieszy przede wszystkim zwycięstwo w kategorii Czas w sieci, która określa ryzyko utraty zasięgu. Nie chodzi tutaj jednak o jego zaniki na terenach wiejskich czy gdzieś w lesie, lecz w najczęściej odwiedzanych miejscach użytkowników. To taki miernik martwych stref, tam, gdzie faktycznie korzystamy z telefonów. Analogicznie Play zwyciężył w mierniku zasięgu, gdzie dla odmiany T-Mobile był najsłabszy. Play wypadł świetnie też w uploadzie danych w 5G (27,9 Mb/s), a niewiele ustępował mu tam T-Mobile (27 Mb/s).

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/512GB 6.8" 120Hz Porcelanowy
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/512GB 6.8" 120Hz Porcelanowy
0 zł
5299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5299.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Różowy SM-A566
Smartfon SAMSUNG Galaxy A56 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Różowy SM-A566
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 128GB 6.1" Różowy
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Advertisement

Podobnie jak Play mógł się pochwalić najlepszym ogólnym Czasem w sieci, tak Orange ma tutaj najwięcej do zaoferowania w kwestii Czasu w sieci 5G. Ale nie licząc remisów dla wideo w 5G i gier w 5G to jedyna nagroda dla Pomarańczowych. Na ani jedną nagrodę nie zasłużyła natomiast sieć Plus.

Sprawdzili polskie sieci komórkowe. Jest wielki lider, jest i wielki przegrany

Pełny raport Opensignal w języku angielskim znaleźć można pod tym adresem. Przepisałem jednak dla Waszej wygody wyniki do pojedynczej tabeli:

Sprawdzili polskie sieci komórkowe. Jest wielki lider, jest i wielki przegrany

Różnice czasem są kosmetyczne i nierozstrzygające, innym razem dramatycznie wręcz wskazują liderów i przegranych. Weźmy np. średnie pobieranie danych:

  • T-Mobile 74,3 Mb/s
  • Orange 63,5 Mb/s
  • Play 44,9 Mb/s
  • Plus 34,8 Mb/s

Czy pobieranie danych w 5G:

  • T-Mobile 290,1 Mb/s
  • Orange 251,3 Mb/s
  • Play 188,8 Mb/s
  • Plus 94,4 Mb/s

Nie da się ukryć, że sieć Plus w tym badaniu odstaje pod wieloma względami od konkurentów. Pamiętać jednak należy, że operator jako jedyny nie uruchomił jeszcze 5G w oparciu o C-Band i 700 MHz. Według komunikatu z początku tego roku trwają prace w tym kierunku, ale termin komercyjnego wdrożenia nie został jeszcze ogłoszony.

Obecnie oferowane 5G Zielonych w dalszym ciągu bazuje na paśmie 2600 MHz TDD, gdy jednak sieć dołoży do tego pasmo 3600 i 700 MHz możliwym stanie się zdystansowanie konkurentów transferami przekraczającymi 2 Gb/s. Pożyjemy, zobaczymy i oczywiście sprawdzimy to dla Was na Telepolis.

Image
telepolis
T-Mobile orange play plus szybkość 5G najlepsza sieć komórkowa zasięg sieci najlepszy zasięg
Zródła zdjęć: Opensignal, wł
Źródła tekstu: Opensignal, orpac. wł