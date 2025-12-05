T-Mobile rozgrzewa. Zajrzyj do aplikacji, co przygotował

T-Mobile rozwiązał worek ze świątecznymi prezentami. Dziś ruszyła promocja na doładowania w ofertach na kartę, także w Heyah, ale na tym nie koniec. Operator pomyślał także o tym, by jego klienci nie marzli tej zimy i przygotował dla nich rozgrzewający element garderoby.

Doceniamy zaufanie naszych klientów, które okazują nam każdego dnia, dlatego z okazji Świąt, oprócz wyjątkowych ofert, przygotowaliśmy dla nich świąteczną niespodziankę – stylową czapkę z limitowanej serii T-Mobile. Chcemy, by tej zimy, dzięki naszej niespodziance było Ci ciepło nie tylko w głowę, ale też na sercu – wyjaśnia T-Mobile swój nietopowy prezent.

Z graficznej zapowiedzi wynika, że czapki dostępne są w kolorze czarnym oraz białym, a ich szczególnym znakiem rozpoznawczym jest dyskretny logotyp z literką T.

Chcemy, by każdy, kto sięgnie po naszą limitowaną czapkę, poczuł się wyjątkowo – nie tylko dzięki ciepłu materiału, ale przede wszystkim dzięki ciepłu relacji, jaką wspólnie budujemy każdego dnia – czaruje dalej T-Mobile.

Jak odebrać czapkę? Z okazji mogą skorzystać uczestnicy programu Magenta Moments. W pierwszej kolejności należy odblokować odpowiednią ofertę w aplikacji „Mój T-Mobile”.

Następnie trzeba wybrać się do jednego z salonów T-Mobile. Lista punktów, w których można odebrać prezent, dostępna jest na stronie https://www.t-mobile.pl/c/mapa-salonow. Tam trzeba poinformować pracownika o chęci skorzystania z oferty i okazać aktywny kod w aplikacji – znajduje się on w zakładce „Odblokowane oferty” (operator nie honoruje zrzutów ekranu). Po odebraniu prezentu ofertę należy oznaczyć jako wykorzystaną.