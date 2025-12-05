Aktualizacja: x-kom, Media Expert, a nawet Downdetector. Kolejna awaria Cloudflare

W takiej sytuacji zrobiłem to, co zrobiłby każdy na moim miejscu, czyli udałem się na stronę Downdetector.pl, jednak tam rezultat był taki sam. Nawet na stronie globalnej widać awarię. Wszystko więc wskazuje na Cloudflare.

Co się dzieje z Cloudflare?

Szczegóły nie są znane. Wiadomo, że gigant planował na dziś prace konserwacyjne części z serwerów w USA. Możemy zobaczyć na jego stronie następujący komunikat:

W toku – Zaplanowane prace konserwacyjne są obecnie w trakcie realizacji. Będziemy przekazywać aktualizacje w razie potrzeby. 5 grudnia 2025 – 09:00 UTC Zaplanowane – Będziemy przeprowadzać prace konserwacyjne w centrum danych DTW (Detroit) w dniu 2025-12-05, w godzinach 09:00–13:00 UTC. Ruch sieciowy może zostać przekierowany z tej lokalizacji, co oznacza możliwość niewielkiego wzrostu opóźnień dla użytkowników końcowych w objętym regionie podczas trwania prac. Klientów PNI / CNI łączących się z nami w tej lokalizacji prosimy o upewnienie się, że spodziewają się przełączenia ruchu w inne miejsce, ponieważ interfejsy sieciowe w tym centrum danych mogą stać się tymczasowo niedostępne.

Nie wiadomo jednak, czy awaria jest następstwem tych prac, czy też to tylko zbieg okoliczności. A bez Downdetectora trudno ocenić skalę problemów. Z Polskiego podwórka wiem, że nie działa x-kom, Media Expert, Media Markt, czy Morele. A czy Wy natknęliście się na inne strony z problemami?

Aktualizacja:

Cloudflare jest świadome problemu. Jak możemy przeczytać w komunikacie:

Klienci korzystający z Dashboardu / interfejsów API Cloudflare są dotknięci, ponieważ żądania mogą kończyć się niepowodzeniem i/lub mogą pojawiać się błędy.