Wiadomości

Podkarpacie: 8 osób w szpitalu po wybuchu smartfonu w ręku ucznia

Wybuchy smartfonów to rzadkie zdarzenie. Jeszcze rzadziej krzywdy doznaje więcej niż jedna osoba.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:49
7
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Podkarpacie: 8 osób w szpitalu po wybuchu smartfonu w ręku ucznia

Tym razem doszło do naprawdę dużego nieszczęścia, ponieważ do szpitala trafiło aż 8 osób. Zdarzenie to miało miejsce ubiegłej nocy w Ropczycach. Jest to niewielkie miasteczko na Podkarpaciu. Ubiegłej nocy w internacie Zespołu Szkół w Ropczycach przy ulicy Konopnickiej 16-letniemu uczniowi wybuchł smartfon w rękach. Został on przetransportowany do szpitala z obrażeniami dłoni. Natomiast 7 jego współlokatorów zgłosiło złe samopoczucie i trafili tam na obserwację. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Wybuch telefonu w ręku

Dodatkowo zadymienie w placówce było na tyle duże, że konieczna była ewakuacja pozostałych 41 osób z budynku. Wróciły one do środka dopiero po tym, jak przewietrzono internat, a Straż Pożarna sprawdziła jakość powietrza wewnątrz. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Chusteczki nawilżane PAMPERS Harmonie Aqua (720 szt.)
Chusteczki nawilżane PAMPERS Harmonie Aqua (720 szt.)
-10 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Pościel EUROFIRANY Design 91 Palms 02 160 x 200 cm Biało-zielony
Pościel EUROFIRANY Design 91 Palms 02 160 x 200 cm Biało-zielony
0 zł
50.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 50.99 zł
Tablet BLACKVIEW Tab A5 Kids 8" 3/64 GB LTE Wi-Fi Niebieski
Tablet BLACKVIEW Tab A5 Kids 8" 3/64 GB LTE Wi-Fi Niebieski
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Advertisement

Obecnie nie wiadomo jak poważne są obrażenia u pechowego właściciela smartfonu ani z jakim urządzeniem dokładnie mamy tu do czynienia. Zamieszczone wyżej zdjęcie jest jedynie podglądowe i nie ma związku z incydentem. Pamiętajmy jednak, że takie rzeczy mogą zdarzyć się każdemu.

 

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Woldi / Shutterstock
Źródła tekstu: TVN 24