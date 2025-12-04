Podkarpacie: 8 osób w szpitalu po wybuchu smartfonu w ręku ucznia
Wybuchy smartfonów to rzadkie zdarzenie. Jeszcze rzadziej krzywdy doznaje więcej niż jedna osoba.
Tym razem doszło do naprawdę dużego nieszczęścia, ponieważ do szpitala trafiło aż 8 osób. Zdarzenie to miało miejsce ubiegłej nocy w Ropczycach. Jest to niewielkie miasteczko na Podkarpaciu. Ubiegłej nocy w internacie Zespołu Szkół w Ropczycach przy ulicy Konopnickiej 16-letniemu uczniowi wybuchł smartfon w rękach. Został on przetransportowany do szpitala z obrażeniami dłoni. Natomiast 7 jego współlokatorów zgłosiło złe samopoczucie i trafili tam na obserwację.
Wybuch telefonu w ręku
Dodatkowo zadymienie w placówce było na tyle duże, że konieczna była ewakuacja pozostałych 41 osób z budynku. Wróciły one do środka dopiero po tym, jak przewietrzono internat, a Straż Pożarna sprawdziła jakość powietrza wewnątrz.
Obecnie nie wiadomo jak poważne są obrażenia u pechowego właściciela smartfonu ani z jakim urządzeniem dokładnie mamy tu do czynienia. Zamieszczone wyżej zdjęcie jest jedynie podglądowe i nie ma związku z incydentem. Pamiętajmy jednak, że takie rzeczy mogą zdarzyć się każdemu.