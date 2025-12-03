Kobieta oszukana na Tik-Toku. Miała być kurtka, a straciła pieniądze

Przekonała się o tym pewna 25-letnia kobieta z gminy Izbica pod Krasnymstawem. Podczas przeglądania TikToka zauważyła tam reklamę kurtki za 174 złote. Ta się jej na tyle spodobała, że postanowiła wejść w link udostępniony przy filmiku i dokonać zakupu odzieży na stronie, na którą została przekierowana.

Oszukana na TikToku

Za kurtkę zapłaciła BLIK-iem, za co oszust był jej bardzo wdzięczny. I to dosłownie, bo otrzymała ona paczkę. Rzecz jasna bez kurtki, ale za to z naklejką z napisem Thank you. Co na swój sposób jest bardzo miłe, zważywszy, że za moich czasów tego typu oszuści z portali ogłoszeniowych wysyłali w paczkach zwykłego ziemniaka.