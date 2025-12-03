Kobieta oszukana na Tik-Toku. Miała być kurtka, a straciła pieniądze
Okazuje się, że TikTok to nie tylko dyskusyjnej wartości filmiki i szkodliwe trendy. To także miejsce pełne oszustów.
Przekonała się o tym pewna 25-letnia kobieta z gminy Izbica pod Krasnymstawem. Podczas przeglądania TikToka zauważyła tam reklamę kurtki za 174 złote. Ta się jej na tyle spodobała, że postanowiła wejść w link udostępniony przy filmiku i dokonać zakupu odzieży na stronie, na którą została przekierowana.
Oszukana na TikToku
Za kurtkę zapłaciła BLIK-iem, za co oszust był jej bardzo wdzięczny. I to dosłownie, bo otrzymała ona paczkę. Rzecz jasna bez kurtki, ale za to z naklejką z napisem Thank you. Co na swój sposób jest bardzo miłe, zważywszy, że za moich czasów tego typu oszuści z portali ogłoszeniowych wysyłali w paczkach zwykłego ziemniaka.
Z drugiej strony tu wdzięczność się urywa, ponieważ sprzedawca przestał odpowiadać na wiadomości oszukanej kobiety. Ta postanowiła zgłosić sprawę na Policję. Sprawa wciąż jest rozwojowa, jednak warto robić wszystko, aby unikać tego typu sytuacji. Dobrą praktyką jest korzystanie ze sprawdzonych platform sprzedażowych, które oferują ochronę kupującego.