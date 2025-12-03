Wiadomości

Clickbait to spory problem w sieci. I nawet nie będę udawał, że sam nie mam nieco za uszami w tej kwestii.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:34
„Ujawniono cenę Steam Machine” - za tym clickbaitem stoi Google

Problem ten postanowiło rozwiązać Google za pomocą swojej AI. Ta miała podmieniać nagłówki niektórych artykułów wyświetlających się w Google Discover na bardziej rzetelne i oddające naturę artykułu. W ten sposób walka z clickbaitem przestałaby być konieczna, ponieważ tytułami zajęłaby się AI. 

AI Google tworzy clickbaity

Czy to dobry mechanizm? No cóż, dobry tytuł potrafi przesądzić o sukcesie całego wpisu. Natomiast fakt, że jest chwytliwy, nie oznacza, że mija się z sensem przekazywanej treści. Podmienienie go na bezmyślny tekst wygenerowany przez AI to odebranie autorowi części jego dzieła będącego zaproszeniem dla czytelników. Jednak nie to jest największym problemem w tej sprawie. 

Problem w tym, że AI Google generuje ordynarne clickbaity. Dobrym przykładem jest tekst z Ars Technica, który ma tytuł „Valve's Steam Machine looks like a console, but don’t expect it to be priced like one”. AI Google przerobiło to na „Steam Machine price revealed”, czyli „Ujawniono cenę Steam Machine”. Jak natomiast wiadomo, cena urządzenia wciąż nie jest znana. I nietrudno się dziwić czytelnikom, którzy byli oburzeni na redaktora Ars Technica, który nawet nie miał pojęcia, że AI właśnie podłożyło mu świnię.

Serwis The Verge wysłał do Google pytanie odnośnie do tego incydentu. Otrzymał następującą odpowiedź:

Jest to [przyp. autora] małym eksperymentem z interfejsem użytkownika dla podgrupy użytkowników Discover. Testujemy nowy projekt, który zmienia umiejscowienie istniejących nagłówków, aby ułatwić zrozumienie szczegółów tematu przed przejściem do linków z całej sieci.

No cóż, strach pomyśleć, jak wyglądałby duży eksperyment.

 

telepolis
AI Google Clickbait
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Engadget