Kolejna kara dla Vectry. Operator ma zapłacić miliony za podwyżki
Klienci sieci kablowych i dostawców Internetu często czują się bezsilni wobec zmian w cennikach. Tym razem jednak regulator rynku postanowił zareagować wyjątkowo stanowczo na działania jednego z telekomunikacyjnych gigantów. Decyzja urzędu może oznaczać zwrot pieniędzy dla tysięcy Polaków.
Kolejna kara dla Vectry
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nie miał litości dla popularnego operatora. Vectra otrzymała karę w wysokości aż 80 789 528 złotych. To efekt długotrwałego sporu o klauzule modyfikacyjne, które firma wpisywała do umów.
Dzięki nim operator jednostronnie podnosił ceny abonamentu w trakcie trwania kontraktu. Urząd uznał te działania za bezprawne i naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Warto przypomnieć, że to nie pierwsze starcie na linii UOKiK – Vectra, zakończone nałożeniem wielomilionowej kary.
Vectra ignorowała ostrzeżenia
Operator był już karany za podobne praktyki w 2022 roku. Wtedy również chodziło o nieprawidłowe zmiany w umowach. Mimo to, jak zauważa Prezes UOKiK, spółka nie zmieniła swojego postępowania. Działała umyślnie i wciąż stosowała niedozwolone klauzule.
W poprzedniej decyzji wskazaliśmy wyraźnie, że praktyki Vectry naruszają prawo. Spółka nie zmieniła jednak swoich działań. Nie ma naszej zgody na łamanie praw konsumentów. Jednostronne, bezpodstawne zmiany w wykonywanych umowach i podwyższanie umówionych kwot abonamentów to rażące przykłady nadużyć wobec klientów.
Do urzędu wciąż wpływały skargi od rozgoryczonych klientów. Niektórzy dowiadywali się o planowanej podwyżce zaledwie miesiąc po podpisaniu nowej umowy. W takiej sytuacji abonent był w kropce. Nie mógł zerwać umowy bez ponoszenia kosztów, a jednocześnie musiał płacić stawkę wyższą, niż ta, na którą się umawiał.
W skrajnych przypadkach roczne koszty usług (telewizji i Internetu) rosły nawet o 144 złote. UOKiK uznał, że takie zachowanie to rażący przykład nadużyć wobec klientów i próba wykorzystania pozycji silniejszego.
Będą zwroty pieniędzy dla klientów
Wysoka kara finansowa to tylko część decyzji. Najważniejszą informacją dla abonentów jest nakaz zwrotu niesłusznie pobranych opłat. Jeśli decyzja się uprawomocni, Vectra będzie musiała oddać pieniądze za podwyższony abonament.
Dotyczy to dwóch grup konsumentów:
- obecni klienci – otrzymają zwrot nadpłaconych środków lub rabat na kolejne rachunki,
- byli klienci – otrzymają zwrot pieniędzy bezpośrednio na konto.
Niezależnie od decyzji administracyjnej, każdy klient ma prawo do składania reklamacji oraz dochodzenia swoich praw w sądzie cywilnym. Warto jednak pamiętać, że obecna decyzja UOKiK nie jest jeszcze prawomocna. Przedsiębiorcy przysługuje prawo odwołania się do sądu.
Co na to Vectra?
Otrzymaliśmy obszerny komentarz od biura prasowego Vectry. Operator stanowczo nie zgadza się z zarzutami UOKiK i zapowiada walkę o swoje racje. Firma tłumaczy, że podwyżki były konieczne ze względu na szalejącą inflację i potrzebę inwestowania w sieć. Co więcej, przedstawiciele Vectry czują się wciągnięci w prawną pułapkę. Zarząd twierdzi, że realizował wcześniejsze wytyczne urzędu, za co teraz jest karany.
Nie zgadzamy się z decyzją UOKiK. Jesteśmy przekonani, że nasze działania były i są zgodne z przepisami, co zostało Urzędowi rzetelnie wyjaśnione w trakcie postępowania. Jesteśmy największym polskim stacjonarnym operatorem telekomunikacyjnym, który od 35 lat konsekwentnie reinwestuje przychody w rozwój krajowych sieci, zbudowaliśmy największą rodzimą infrastrukturę światłowodową docierającą do 4,2 mln gospodarstw domowych czyli do ponad 12 milionów Polaków. Dostosowywanie cen do realiów rynkowych, zwłaszcza przy skumulowanej inflacji przekraczającej 50% od 2019 roku, jest dla nas koniecznością. To niezbędne dla utrzymania ciągłości działania i dalszych inwestycji w infrastrukturę krytyczną dla bezpieczeństwa państwa i obywateli.
Jesteśmy zaskoczeni decyzją Urzędu. Znaleźliśmy się w patowej sytuacji regulacyjnej. W latach 2019-2020 wdrożyliśmy zapisy, których wymagał od nas UOKiK czyli katalog warunków umożliwiających nam jednostronną zmianę umów konsumenckich. Zgodziliśmy się, że to rozwiązanie jest korzystne dla klientów. Zastosowaliśmy się do wytycznych. Poinformowaliśmy klientów o wprowadzeniu do umowy powyższego katalogu, zapewniając im jednocześnie prawo do swobodnego odstąpienia od umowy w razie braku jego akceptacji. Warte jest podkreślenia, że byli to tylko klienci z umowami na czas nieokreślony.
Teraz ten sam regulator twierdzi, że nie mogliśmy wprowadzić wymaganych zmian, nie mając uprzednio zapisów pozwalających nam na ich wprowadzenie. Powstała kwadratura koła - z jednej strony wymaga się od nas posiadania określonych zapisów w umowie, z drugiej zabrania się ich wprowadzać. To jest dla nas niezrozumiałe, co więcej za to właśnie wprowadzanie uzupełniających zapisów do umów w latach 2019-2020 zostaliśmy już raz ukarani. Teraz za to samo, jesteśmy karani drugi raz pomimo, że w momencie poprzedniej decyzji Urzędu zaprzestaliśmy wprowadzania uzupełniających zapisów do umów oraz podnoszenia opłat abonamentowych na tej podstawie.
Rozwiązanie sugerowane przez Prezesa UOKiK – wypowiadanie umów klientom i indywidualne negocjacje warunków umów z każdym z kilkuset tysięcy lub milionów klientów jest praktycznie niewykonalne. W związku z tym zadajemy sobie pytanie: o co właściwie chodzi i co w tej sytuacji możemy zrobić? Nowe, wprowadzone w zeszłym roku prawo telekomunikacyjne uregulowało wprost metodę wprowadzenia omawianej zmiany do umów na czas nieokreślony przecinając wszelkie wątpliwości w tej kwestii. Ustawodawca potwierdził prawidłowość naszych działań. Tym bardziej decyzja Urzędu budzi nasz sprzeciw. Uważamy ją za krzywdzącą i niesprawiedliwą. W czasach, gdy wszyscy mówią o deregulacji i usprawnianiu funkcjonowania przedsiębiorstw, jest to pójście w skrajnie przeciwnym kierunku.