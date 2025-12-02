Olej fotowoltaikę. 12-metrowa turbina wiatrowa bez zezwolenia

Późna jesień i zima to nie są najlepsze pory roku dla fotowoltaiki. Owszem, panele w chłodne dni mają wyższą sprawność. Tylko co z tego, skoro do działania potrzebują słońca, które albo jest za chmurami, albo za horyzontem z powodu bardzo krótkiego dnia. Dziś w Lublinie słońce zajdzie o 15:25. Kiedy te panele mają w ogóle pracować? A jeszcze dochodzi kwestia tego, że zimą potrzebujemy więcej energii, chociażby do ogrzewania się. Rozwiązaniem ma być projekt nowelizacji prawa budowlanego przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Turbiny wiatrowe bez zezwolenia

W ramach projektu rozbudowa OZE ma być znacznie prostsza. Postawienie turbiny wiatrowej nie będzie już oznaczało konieczności przepychania się z papierologią ani uzyskiwania zgód od sąsiadów. Oczywiście wciąż będą istniały pewne ograniczenia. Powstaną jednak dwie kategorie: turbiny wiatrowe do 3 metrów wysokości będą mogły być stawiane bez zezwolenia ani zgłoszenia. Natomiast od 3 metrów do 12 metrów nad powierzchnią gruntu będzie można stawiać bez zezwolenia, ale na zgłoszenie.

Kluczowe jest tu hasło: nad powierzchnią gruntu. Np. 3-metrowy maszt postawiony na dachu budynku o wysokości 9 metrów będzie liczony jako 12-metrowy maszt, a nie 3-metrowy.

W ten sposób własna produkcja energii elektrycznej będzie możliwa także po zachodzie słońca. Turbiny wiatrowe staną się więc świetnym uzupełnieniem paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo osoby, które będą zainteresowane ich postawieniem, mogą skorzystać z dotacji do 30 tysięcy złotych z programu Moja Elektrownia Wiatrowa na budowę instalacji o mocy od 1 kW do 20 kW, oraz do 17 tysięcy złotych dotacji na magazyn energii.