Olej fotowoltaikę. 12-metrowa turbina wiatrowa bez zezwolenia
Fotowoltaika jest świetna. Jednak nie podczas pory roku, w której cały dzień nie widzimy nawet śladu słońca, a o 16 robi się już ciemno.
Późna jesień i zima to nie są najlepsze pory roku dla fotowoltaiki. Owszem, panele w chłodne dni mają wyższą sprawność. Tylko co z tego, skoro do działania potrzebują słońca, które albo jest za chmurami, albo za horyzontem z powodu bardzo krótkiego dnia. Dziś w Lublinie słońce zajdzie o 15:25. Kiedy te panele mają w ogóle pracować? A jeszcze dochodzi kwestia tego, że zimą potrzebujemy więcej energii, chociażby do ogrzewania się. Rozwiązaniem ma być projekt nowelizacji prawa budowlanego przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Turbiny wiatrowe bez zezwolenia
W ramach projektu rozbudowa OZE ma być znacznie prostsza. Postawienie turbiny wiatrowej nie będzie już oznaczało konieczności przepychania się z papierologią ani uzyskiwania zgód od sąsiadów. Oczywiście wciąż będą istniały pewne ograniczenia. Powstaną jednak dwie kategorie: turbiny wiatrowe do 3 metrów wysokości będą mogły być stawiane bez zezwolenia ani zgłoszenia. Natomiast od 3 metrów do 12 metrów nad powierzchnią gruntu będzie można stawiać bez zezwolenia, ale na zgłoszenie.
Kluczowe jest tu hasło: nad powierzchnią gruntu. Np. 3-metrowy maszt postawiony na dachu budynku o wysokości 9 metrów będzie liczony jako 12-metrowy maszt, a nie 3-metrowy.
W ten sposób własna produkcja energii elektrycznej będzie możliwa także po zachodzie słońca. Turbiny wiatrowe staną się więc świetnym uzupełnieniem paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo osoby, które będą zainteresowane ich postawieniem, mogą skorzystać z dotacji do 30 tysięcy złotych z programu Moja Elektrownia Wiatrowa na budowę instalacji o mocy od 1 kW do 20 kW, oraz do 17 tysięcy złotych dotacji na magazyn energii.
Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie rejony kraju nadają się pod elektrownię wiatrową. Są miejsca, gdzie wiatr jest przeważnie słaby, lub prawie wcale nie wieje. Warto więc wcześniej się upewnić, czy w naszej lokalizacji taka instalacja ma sens. Ja natomiast czekam na program elektrowni wiatrowej balkonowej.