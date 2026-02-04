Wiadomości

Padł nowy rekord zapotrzebowania na prąd. Pompy ciepła dają czadu

Wczoraj, czyli we wtorek 3 lutego, padł kolejny rekord, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię elektryczną. Mimo to nasza sieć energetyczna podołała temu wzywaniu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 04 LUT 2026
Rekord został pobity o 9:30 rano. Wtedy to zapotrzebowanie wynosiło 27,7 GW netto, czyli 29,3 GW brutto. Różnica ta wynika z zapotrzebowania na energię samych elektrowni oraz strat przesyłowych na liniach energetycznych. Wartym odnotowania jest jednak także kolejny rekord.

Rekord zapotrzebowania i produkcji energii

Otóż o 11:45 wygenerowano 29,8 GW netto, czyli 31,3 GW brutto energii elektrycznej. Tym samym jesteśmy w stanie sami zapewnić sobie energię nawet w najbardziej wymagającym czasie. Mało tego: byliśmy w stanie eksportować aż 2 GW energii.

Warto tu podkreślić, że poprzednie rekordy padły 9 stycznia bieżącego roku. Były one odpowiednio niższe 0,1 GW dla zapotrzebowania i 0,9 GW dla produkcji. Na ten stan rzeczy składają się rzecz jasna dwa czynniki. Pierwszym jest wyjątkowo ostra zima, jakiej nie widzieliśmy od wielu lat. Kilkunastostopniowe mrozy stały się normą w większości kraju, a nie ewenementem. Kolejną kwestią jest natomiast to, że kładzie się coraz większy nacisk na bezemisyjne źródła ciepła, z których najpopularniejszym typem są pompy ciepła. W tak zimne dni ich zapotrzebowanie na energię elektryczną jest naprawdę bardzo wysokie. Tym samym czekają nas również rekordowe rachunki za energię. 

 

Image
telepolis
energetyka Rekord produkcji energii
Zródła zdjęć: shutterstock
Źródła tekstu: gramwzielone