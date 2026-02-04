Padł nowy rekord zapotrzebowania na prąd. Pompy ciepła dają czadu

Rekord został pobity o 9:30 rano. Wtedy to zapotrzebowanie wynosiło 27,7 GW netto, czyli 29,3 GW brutto. Różnica ta wynika z zapotrzebowania na energię samych elektrowni oraz strat przesyłowych na liniach energetycznych. Wartym odnotowania jest jednak także kolejny rekord.

Rekord zapotrzebowania i produkcji energii

Warto tu podkreślić, że poprzednie rekordy padły 9 stycznia bieżącego roku. Były one odpowiednio niższe 0,1 GW dla zapotrzebowania i 0,9 GW dla produkcji. Na ten stan rzeczy składają się rzecz jasna dwa czynniki. Pierwszym jest wyjątkowo ostra zima, jakiej nie widzieliśmy od wielu lat. Kilkunastostopniowe mrozy stały się normą w większości kraju, a nie ewenementem. Kolejną kwestią jest natomiast to, że kładzie się coraz większy nacisk na bezemisyjne źródła ciepła, z których najpopularniejszym typem są pompy ciepła. W tak zimne dni ich zapotrzebowanie na energię elektryczną jest naprawdę bardzo wysokie. Tym samym czekają nas również rekordowe rachunki za energię.