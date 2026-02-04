Orange daje 500 GB. Dotyczy tylko jednej grupy klientów

Orange uruchomił nową promocję dla użytkowników kart prepaid, która pozwala zdobyć 500 GB internetu mobilnego za darmo. Akcja „500 GB za rejestrację w Mój Orange” obowiązuje od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 roku i skierowana jest do abonentów korzystających z taryf Orange Free na kartę, Zawsze bez limitu oraz IoT.

Warunkiem otrzymania bonusu jest pierwsze logowanie do nowego konta Mój Orange. Użytkownicy mogą zalogować się przy użyciu numeru telefonu lub adresu e-mail. Po zalogowaniu pakiet 500 GB będzie dostępny do odebrania w zakładce Pakiety i Usługi, a jego aktywacja nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu aktywacji.

Z promocji można skorzystać tylko raz, a otrzymane gigabajty są ważne przez 30 dni od momentu aktywacji. Niewykorzystane dane przepadają wraz z upływem okresu ważności pakietu. Ważnym wymogiem jest zachowanie numeru w okresie aktywnym, czyli z możliwością wykonywania połączeń wychodzących.