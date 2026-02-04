Wiadomości

Orange daje 500 GB. Dotyczy tylko jednej grupy klientów

Aż 500 GB – tyle można zgarnąć, korzystając nowej promocji Orange, skierowanej do użytkowników ofert na kartę. Brzmi nieźle, choć akcja przeznaczona jest tylko dla części z nich – tych, którzy dotąd się nie zarejestrowali w Mój Orange. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:47
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange daje 500 GB. Dotyczy tylko jednej grupy klientów

Orange uruchomił nową promocję dla użytkowników kart prepaid, która pozwala zdobyć 500 GB internetu mobilnego za darmo. Akcja „500 GB za rejestrację w Mój Orange” obowiązuje od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 roku i skierowana jest do abonentów korzystających z taryf Orange Free na kartę, Zawsze bez limitu oraz IoT.

Dalsza część tekstu pod wideo

Warunkiem otrzymania bonusu jest pierwsze logowanie do nowego konta Mój Orange. Użytkownicy mogą zalogować się przy użyciu numeru telefonu lub adresu e-mail. Po zalogowaniu pakiet 500 GB będzie dostępny do odebrania w zakładce Pakiety i Usługi, a jego aktywacja nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu aktywacji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka indukcyjna NATIVE UNION SnapStand 15W Piaskowy Qi2 MagSafe
Ładowarka indukcyjna NATIVE UNION SnapStand 15W Piaskowy Qi2 MagSafe
0 zł
189 zł - najniższa cena
Kup teraz 189 zł
Smartfon ONEPLUS 15 5G 16/512GB 6.78" 165Hz Szary
Smartfon ONEPLUS 15 5G 16/512GB 6.78" 165Hz Szary
0 zł
4699 zł - najniższa cena
Kup teraz 4699 zł
Szkło hartowane 3MK HardGlass do Motorola Moto G86
Szkło hartowane 3MK HardGlass do Motorola Moto G86
0 zł
29.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Advertisement

Z promocji można skorzystać tylko raz, a otrzymane gigabajty są ważne przez 30 dni od momentu aktywacji. Niewykorzystane dane przepadają wraz z upływem okresu ważności pakietu. Ważnym wymogiem jest zachowanie numeru w okresie aktywnym, czyli z możliwością wykonywania połączeń wychodzących.

Promocja łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie Orange na kartę, chyba że konkretne warunki danej oferty stanowią inaczej. Warto jednak pamiętać, że bonus nie jest dostępny w roamingu międzynarodowym. Szczegóły w regulaminie.

Image
telepolis
moj orange orange Orange Free na kartę 500 GB rejestracja w Mój Orange
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Orange