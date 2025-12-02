Polka wezwała służby. Poszło o nazwę sieci Wi-Fi

Do niecodziennej i trochę zabawnej sytuacji, chociaż nie dla pasażerów, doszło 29 listopada rano w Obornikach Śląskich (woj. dolnośląskie). Jedna z pasażerek wezwała służby do pociągu na relacji Poznań-Wrocław. Sytuacja została potwierdzona przez policję.

Dalsza część tekstu pod wideo

Poszło o nazwę Wi-Fi

Kobieta, chcąc połączyć się z darmową sieci Wi-Fi przewodnika, zobaczyła na swoim telefonie niepokojącą nazwę. Natychmiast o sytuacji poinformowała konduktora, a ten skontaktował się z policją. Pociąg został zatrzymany, a następnie przeszukany. Pasażerowie musieli czekać niemal godzinę, aż pociąg ponownie ruszył w trasę.