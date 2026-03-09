Roaming bez przepłacania. 6 nowych państw dołączy do RLAH

Komisja Europejska złożyła oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Kosowem, Czarnogórą, Macedonią Północną oraz Serbią w sprawie włączenia ich do unijnego systemu Roam Like at Home.

Gdy kraje te w pełni dostosują swoje prawo do unijnych wymogów telekomunikacyjnych, a dwustronne umowy zostaną sfinalizowane, podróżujący z UE na Bałkany – i odwrotnie – nie zapłacą dodatkowych stawek za połączenia, SMS-y czy transfer danych.

Jak wyjaśnia Komisja, propozycja opiera się na dotychczasowych porozumieniach między operatorami z UE i Bałkanów, które już teraz pozwalały na obniżenie rachunków podróżujących. Same państwa bałkańskie już wcześniej obniżyły opłaty roamingowe między sobą w ramach regionalnego porozumienia. Inicjatywa KE stanowi część unijnego planu, którego celem jest stopniowa integracja tego regionu z europejskim jednolitym rynkiem jeszcze przed oficjalnym wstąpieniem poszczególnych państw do wspólnoty.

Zaczęło się od Ukrainy i Mołdawii

Rozszerzenie strefy na Bałkany to kontynuacja nowej polityki Brukseli. Zaledwie kilka tygodni temu, 1 stycznia 2026 roku, w strefie darmowego roamingu oficjalnie znalazły się Ukraina i Mołdawia. Po raz pierwszy wspólną strefą – dotychczas zarezerwowaną dla krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu) – objęto państwa całkowicie spoza tej grupy. Decyzja ta pozwala milionom obywateli zza wschodniej granicy na korzystanie w UE z usług telekomunikacyjnych tak jak u siebie w kraju.

Warto jednak przypomnieć, że starania o włączenie Ukrainy do RLAH trwały około trzech lat. Z krajami Bałkanów Zachodnich może być podobnie, więc nie należy się nastawiać na tani roaming w najbliższe wakacje.