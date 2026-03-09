Play idzie jak przecinak, pozostali operatorzy go gonią
Play nie daje się doścignąć konkurencji, stawiając jedna po drugiej nowe stacje bazowe. Od początku roku operator włączył ich ponad 80.
Czasy, gdy Play kojarzony był ze słabym zasięgiem i niewielką liczbą stacji bazowych, są już dawno za nami. Obecnie operator może się pochwalić największą liczbą obiektów wśród polskich operatorów.
W lutym Play włączył 30 nowych stacji bazowych, a od początku roku liczba fioletowych obiektów powiększyła się o 84 = styczeń zamknął ładnym wynikiem nowych 54 stacji. Łącznie w sieci mobilnej Play na koniec lutego działało ich już 13 259.
W lutym statystycznie każdego dnia oddawaliśmy do użytku więcej niż jedną nową stację dziennie. To pokazuje skalę i dynamikę naszych działań
Jak przekonuje operator, nowe stacje poprawiły zasięg, pojemność oraz jakość usług w wielu regionach Polski. Nadajniki pojawiły się w całym kraju, z dużym naciskiem na część centralną. Play Stacje uruchomił nowe obiekty m.in. w Łodzi, Sieradzu oraz podwarszawskim Piasecznie czy Józefowie.
Nowych stacji bazowych nie zabrakło również w innych regionach – wśród nich Play wymienia obiekty w Bolkowie, Bydgoszczy, Gliwicach, Krakowie, Namysłowie, Poznaniu, Terespolu, Wejherowie czy Wrocławiu.
A jak to obecnie wygląda u innych operatorów? Drugi w zestawieniu Orange koniec roku zamknął z wynikiem 12 670 stacji bazowych. Najnowsza liczba obiektów nie jest znana, ale dotychczasowa dynamika rozwoju pomarańczowej sieci pozwala oszacować, że liczba stacji nie przekracza 13 tys. Więcej wiemy o T-Mobile, który w zeszłym tygodniu podał, że ma 12 667 stacji bazowych. Z koeli Plus nie podaje bieżących danych, ale orientacyjnie oferuje zasięg szacowany na około 10 tys. stacji bazowych.