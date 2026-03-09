Play idzie jak przecinak, pozostali operatorzy go gonią

Czasy, gdy Play kojarzony był ze słabym zasięgiem i niewielką liczbą stacji bazowych, są już dawno za nami. Obecnie operator może się pochwalić największą liczbą obiektów wśród polskich operatorów.

Dalsza część tekstu pod wideo

W lutym Play włączył 30 nowych stacji bazowych, a od początku roku liczba fioletowych obiektów powiększyła się o 84 = styczeń zamknął ładnym wynikiem nowych 54 stacji. Łącznie w sieci mobilnej Play na koniec lutego działało ich już 13 259.

W lutym statystycznie każdego dnia oddawaliśmy do użytku więcej niż jedną nową stację dziennie. To pokazuje skalę i dynamikę naszych działań – chwali się Play.

Jak przekonuje operator, nowe stacje poprawiły zasięg, pojemność oraz jakość usług w wielu regionach Polski. Nadajniki pojawiły się w całym kraju, z dużym naciskiem na część centralną. Play Stacje uruchomił nowe obiekty m.in. w Łodzi, Sieradzu oraz podwarszawskim Piasecznie czy Józefowie.

Nowych stacji bazowych nie zabrakło również w innych regionach – wśród nich Play wymienia obiekty w Bolkowie, Bydgoszczy, Gliwicach, Krakowie, Namysłowie, Poznaniu, Terespolu, Wejherowie czy Wrocławiu.