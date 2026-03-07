T-Mobile z 3 nagrodami od Speedtestu. Jedna zastanawia

Nagrody w świecie korporacji mają wiele form, tutaj jest ponoć czysto

Jeśli pracujesz w mediach, zdajesz sobie sprawę, że znaczna część nagród i wyróżnień dla firm to prosty zakup na fakturę. W przypadku Ookla wygląda to trochę inaczej. T-Mobile zakupił dostęp do specjalnego panelu do analizy jakości sieci, który jednocześnie uprawnia operatora do posługiwania się marką Ookla w komunikacji, a już same nagrody są niezależne.

Ten mechanizm działania tłumaczy, dlaczego jedni operatorzy chwalą się polskim Speedtestem, a inni tym firmy Ookla - ot kwestia licencji.

Aż trzy nagrody za II półrocze 2025 roku

Co nie powinno nikogo dziwić, bo T-Mobile Polska jest chwalony pod tym względem w wielu rankingach, sieć otrzymała nagrodę The Best Mobile network in Poland (Najlepsza sieć mobilna w Polsce) oraz The Fastest Mobile Network in Poland (Najszybsza sieć mobilna w Polsce). To efekt inwestycji w C-Band, jak i w 5G na 700 MHz, a do tego niemal wszystkie stacje pracują na łączach o przepustowości 10 Gb/s lub wyższej. Obecnie w sieci 5G Bardziej funkcjonuje ponad 4800 stacji bazowych C-band.

Natomiast w świetle tego, że T-Mobile buduje swoją ofertę Internetu stacjonarnego głównie w oparciu o infrastrukturę hurtową, a nie sieć własną, dziwić może nagroda za najlepszą sieć stacjonarną (The Best Fixed Network in Poland). Z takich łączy w T-Mobile korzysta obecnie blisko 500 tys. Polaków (wzrost o 38,3% rok-do-roku) i najwyraźniej nie oczekują oni rekordów prędkości, tylko jakości.

Eksperci Ookla raportują, że T-Mobile wyprzedził konkurencję nie tylko pod względem mediany prędkości pobierania danych w sieci stacjonarnej i mobilnej, ale między innymi także szybkości ładowania stron internetowych - czytamy w komunikacie operatora