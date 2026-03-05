Wiadomości

Orange ujawnia dane z ferii. W tym miejscu padł rekord transferu

Zima to czas wyjazdów. Polacy ruszyli na urlopy i intensywnie korzystali z Internetu w telefonach. Sieci komórkowe, w tym Orange, odnotowały wyraźne skoki zużycia danych.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:17
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange ujawnia dane z ferii. W tym miejscu padł rekord transferu

Góry znów wygrywają

Orange Polska podał garść statystyk z okresu tegorocznych ferii zimowych. Z danych operatora wynika jasny trend dotyczący przemieszczania się abonentów. Najwięcej turystów pojechało w góry. Ruch w tej części kraju wzrósł średnio o 20% względem normy. Z kolei polskie morze przyciągnęło mniejszą liczbę osób. Tam zużycie danych podskoczyło o 10%. Mazury zamknęły zestawienie ze wzrostem na poziomie 5%. Ruch głosowy w górach i nad morzem lekko wzrósł w tym okresie. Za to na Mazurach odnotowano mały spadek liczby połączeń telefonicznych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ferie w 2026 roku pokazały szybką adaptację nowej technologii. Klienci Orange przesłali przez sieć 5G aż 2,6 razy więcej danych niż rok wcześniej. Wynika to z ciągłej rozbudowy infrastruktury nadajników na terenie Polski. Znaczenie ma też rosnąca rynkowa dostępność smartfonów z wbudowaną obsługą tego standardu. Sieć piątej generacji staje się głównym kanałem transmisji mobilnej dla wielu osób.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A366
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A366
0 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Telefon PANASONIC KX-TU446EXG Szary
Telefon PANASONIC KX-TU446EXG Szary
-10.99 zł
249.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 239 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan naturalny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan naturalny (CPO) 2x eSIM
0 zł
4199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199.99 zł
Advertisement

Rekordziści zużycia danych

Pomarańczowy operator wskazał najbardziej obciążone stacje bazowe w kraju. Liderem zestawienia został nadajnik zlokalizowany w centrum Karpacza. Średnie dzienne zużycie danych wzrosło w tym miejscu o 1200 GB. Oznacza to skok o 50% w porównaniu do tygodni przed rozpoczęciem ferii. Kolejne miejsca na podium zajęły stacje w Szklarskiej Porębie oraz instalacje na Kotelnicy Białczańskiej.

Ciekawym przypadkiem statystycznym okazało się nadmorskie Mielno. Stacja bazowa w tej miejscowości zanotowała ponad 100% wzrostu zapotrzebowania na transfer. Powodem był organizowany na początku lutego Międzynarodowy Zlot Morsów, który zgromadził wielu uczestników. Obecność dużych grup ludzi z urządzeniami mobilnymi mocno zawyżyła statystyki całej okolicy na tle typowego zimowego ruchu.

Odporność sprzętu na mrozy

Zimowa pogoda oznacza trudne warunki środowiskowe dla elektroniki. Anteny na wieżach radiowo-telewizyjnych pracują na mrozie, śniegu i silnym wietrze. Orange udostępnił szczegóły techniczne dotyczące wytrzymałości urządzeń telekomunikacyjnych. Moduły radiowe oraz radiolinie znoszą temperatury robocze od -40 do +55 °C. Sprzęt ten funkcjonuje na otwartej przestrzeni bez dodatkowych osłon.

Inne elementy stacji bazowych są mniej odporne na czynniki atmosferyczne. Moduły sterujące procesami i baterie zasilające muszą pracować w stabilnym otoczeniu. Technicy umieszczają je w zamkniętych szafach lub dedykowanych pomieszczeniach u podstawy masztu. Zimą działają tam specjalne grzałki elektryczne. Latem nadmiar generowanego ciepła odprowadzają wentylatory oraz systemy klimatyzacji. Ogrzewanie i chłodzenie pozwalają na ciągłą i bezawaryjną pracę infrastruktury sieciowej.

Aktualne promocje w Orange
Image
telepolis
Internet Mobilny orange transfer danych 5G w Orange internet 5G mobilny transfer danych zasięg w górach zima 2026 ferie 2026
Źródła zdjęć: Orange
Źródła tekstu: Orange