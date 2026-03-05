Orange ujawnia dane z ferii. W tym miejscu padł rekord transferu

Góry znów wygrywają

Orange Polska podał garść statystyk z okresu tegorocznych ferii zimowych. Z danych operatora wynika jasny trend dotyczący przemieszczania się abonentów. Najwięcej turystów pojechało w góry. Ruch w tej części kraju wzrósł średnio o 20% względem normy. Z kolei polskie morze przyciągnęło mniejszą liczbę osób. Tam zużycie danych podskoczyło o 10%. Mazury zamknęły zestawienie ze wzrostem na poziomie 5%. Ruch głosowy w górach i nad morzem lekko wzrósł w tym okresie. Za to na Mazurach odnotowano mały spadek liczby połączeń telefonicznych.

Ferie w 2026 roku pokazały szybką adaptację nowej technologii. Klienci Orange przesłali przez sieć 5G aż 2,6 razy więcej danych niż rok wcześniej. Wynika to z ciągłej rozbudowy infrastruktury nadajników na terenie Polski. Znaczenie ma też rosnąca rynkowa dostępność smartfonów z wbudowaną obsługą tego standardu. Sieć piątej generacji staje się głównym kanałem transmisji mobilnej dla wielu osób.

Rekordziści zużycia danych

Pomarańczowy operator wskazał najbardziej obciążone stacje bazowe w kraju. Liderem zestawienia został nadajnik zlokalizowany w centrum Karpacza. Średnie dzienne zużycie danych wzrosło w tym miejscu o 1200 GB. Oznacza to skok o 50% w porównaniu do tygodni przed rozpoczęciem ferii. Kolejne miejsca na podium zajęły stacje w Szklarskiej Porębie oraz instalacje na Kotelnicy Białczańskiej.

Ciekawym przypadkiem statystycznym okazało się nadmorskie Mielno. Stacja bazowa w tej miejscowości zanotowała ponad 100% wzrostu zapotrzebowania na transfer. Powodem był organizowany na początku lutego Międzynarodowy Zlot Morsów, który zgromadził wielu uczestników. Obecność dużych grup ludzi z urządzeniami mobilnymi mocno zawyżyła statystyki całej okolicy na tle typowego zimowego ruchu.

Odporność sprzętu na mrozy

Zimowa pogoda oznacza trudne warunki środowiskowe dla elektroniki. Anteny na wieżach radiowo-telewizyjnych pracują na mrozie, śniegu i silnym wietrze. Orange udostępnił szczegóły techniczne dotyczące wytrzymałości urządzeń telekomunikacyjnych. Moduły radiowe oraz radiolinie znoszą temperatury robocze od -40 do +55 °C. Sprzęt ten funkcjonuje na otwartej przestrzeni bez dodatkowych osłon.