Wiadomości

Play: abonament bez limitów z 400 GB już za 35 zł

Play wystartował z nową promocją, która powinna zainteresować tych, którym potrzebny jest więcej niż jeden numer telefonu. Operator proponuje kolejne abonamenty o połowę taniej.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 10:31
Play: abonament bez limitów z 400 GB już za 35 zł

Play przygotował promocję na zakup kilku numerów jednocześnie. Teraz przenosząc co najmniej dwa numery i wybierając ofertę PLAY M lub L można zyskać drugi i kolejny abonament 50% taniej niż pierwszy. Oferta dostępna jest dla tylko dla osób przenoszących numer, więc obecni klienci niestety nie skorzystają.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tylko 35 zł za abonament PLAY M

Osoby przenoszące co najmniej dwa numery do sieci fioletowego operatora oraz wybierające abonament PLAY M, zapłacą 70 zł za pierwszy i 35 zł za drugi – łącznie 105 zł miesięcznie po rabatach. Rabaty wiążą się ze zgodą na komunikaty o promocjach oraz e-fakturą i terminowymi płatnościami.

Promocja obejmuje również abonament PLAY L, gdzie koszt za pierwszy numer wynosi 90 zł, a za drugi 45 zł – razem 135 zł miesięcznie po rabatach. Aby skorzystać z promocji, należy kupić wszystkie numery razem.

W obu planach abonament obejmuje nielimitowane rozmowy, wiadomości SMS i MMS. Ponadto w przypadku pakietu M został podwyższony pakiet GB, dotychczas obejmował 300 GB, a teraz 400 GB. W ramach pakietu L operator oferuje internet bez limitu prędkości i danych.

Jak przekonuje Play, dodatkowym udogodnieniem jest brak opłat abonamentowych do momentu faktycznego przeniesienia numeru – nawet przez sześć miesięcy od podpisania umowy. Operator wskazuje, że dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba płacić jednocześnie za dwa abonamenty w okresie przejściowym.

Image
telepolis
play przenoszenie numerów promocja Play
Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Play