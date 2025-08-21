Ukraina dołącza do RLAH. Od stycznia rozmowy i Internet jak w UE
Dla milionów obywateli Ukrainy korzystających na co dzień z telefonów w Unii Europejskiej szykują się duże zmiany. Bruksela i Kijów osiągnęły porozumienie, które zbliża ukraińskich użytkowników do wspólnotowego rynku telekomunikacyjnego.
"Roam like at home" także dla Ukraińców
Komisja Europejska potwierdziła, że Ukraina została włączona do systemu unijnego roamingu. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy tego kraju będą mogli korzystać z Internetu mobilnego, rozmów i SMS-ów w państwach UE bez dodatkowych opłat – na takich samych zasadach, jak obywatele krajów członkowskich.
Będzie to oczywiście działać w dwie strony. Europejczycy odwiedzający Ukrainę będą rozliczani według stawek krajowych swojego operatora, a nie kosztownego roamingu międzynarodowego.
Już nie tylko Unia i EOG
Do tej pory wspólnotowy roaming obejmował kraje Unii Europejskiej oraz państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Teraz po raz pierwszy system zostanie rozszerzony na kraj, który nie należy ani do UE, ani do EOG. To wyraźny sygnał polityczny i gospodarczy, podkreślający integrację Ukrainy ze strukturami europejskimi.
Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie roamingu UE dla Ukrainy znajduje się pod tym adresem. Umieszczone w niej zapisy zaczną być stosowane od 1 stycznia 2026 roku.