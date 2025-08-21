Wiadomości

Ukraina dołącza do RLAH. Od stycznia rozmowy i Internet jak w UE

Dla milionów obywateli Ukrainy korzystających na co dzień z telefonów w Unii Europejskiej szykują się duże zmiany. Bruksela i Kijów osiągnęły porozumienie, które zbliża ukraińskich użytkowników do wspólnotowego rynku telekomunikacyjnego.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:38
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ukraina dołącza do RLAH. Od stycznia rozmowy i Internet jak w UE

"Roam like at home" także dla Ukraińców

Komisja Europejska potwierdziła, że Ukraina została włączona do systemu unijnego roamingu. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy tego kraju będą mogli korzystać z Internetu mobilnego, rozmów i SMS-ów w państwach UE bez dodatkowych opłat – na takich samych zasadach, jak obywatele krajów członkowskich.

Dalsza część tekstu pod wideo

Będzie to oczywiście działać w dwie strony. Europejczycy odwiedzający Ukrainę będą rozliczani według stawek krajowych swojego operatora, a nie kosztownego roamingu międzynarodowego.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 256GB 6.1" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 256GB 6.1" Różowy
-200 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799 zł
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon HONOR 400 Lite 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Czarny
0 zł
1059.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1059.99 zł
Telefon PANASONIC KX-TU250EXB Czarny
Telefon PANASONIC KX-TU250EXB Czarny
-43.28 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 205.72 zł
Advertisement

Już nie tylko Unia i EOG

Do tej pory wspólnotowy roaming obejmował kraje Unii Europejskiej oraz państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Teraz po raz pierwszy system zostanie rozszerzony na kraj, który nie należy ani do UE, ani do EOG. To wyraźny sygnał polityczny i gospodarczy, podkreślający integrację Ukrainy ze strukturami europejskimi.

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie roamingu UE dla Ukrainy znajduje się pod tym adresem. Umieszczone w niej zapisy zaczną być stosowane od 1 stycznia 2026 roku.

Image
telepolis
komisja europejska Roam like at home roaming ue ukraina unia europejska roaming UE dla Ukrainy Ukraina w RLAH
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Komisja Europejska