Ukraina dołącza do RLAH. Od stycznia rozmowy i Internet jak w UE

"Roam like at home" także dla Ukraińców

Komisja Europejska potwierdziła, że Ukraina została włączona do systemu unijnego roamingu. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy tego kraju będą mogli korzystać z Internetu mobilnego, rozmów i SMS-ów w państwach UE bez dodatkowych opłat – na takich samych zasadach, jak obywatele krajów członkowskich.

Będzie to oczywiście działać w dwie strony. Europejczycy odwiedzający Ukrainę będą rozliczani według stawek krajowych swojego operatora, a nie kosztownego roamingu międzynarodowego.

Już nie tylko Unia i EOG

Do tej pory wspólnotowy roaming obejmował kraje Unii Europejskiej oraz państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Teraz po raz pierwszy system zostanie rozszerzony na kraj, który nie należy ani do UE, ani do EOG. To wyraźny sygnał polityczny i gospodarczy, podkreślający integrację Ukrainy ze strukturami europejskimi.