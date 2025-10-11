Wiadomości

Jeden operator zdominował ranking. Ma najszybszy internet w smartfonie

RFBenchmark podał nowe wyniki pomiarów szybkości internetu mobilnego. W dwóch analizowanych kategoriach – 5G i LTE – we wrześniu 2025 zwycięstwo przypadło T-Mobile.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20:03
1
Jeden operator zdominował ranking. Ma najszybszy internet w smartfonie

We wrześniu użytkownicy aplikacji RFBenchmark przeprowadzili 394 500 testów internetu mobilnego w całej Polsce. To wyraźnie większa baza niż miesiąc wcześniej, gdy pomiarów było 279 479. We wrześniu użytkownicy aplikacji RFBenchmark najczęściej sprawdzali sieć Orange – przypadło na nią 126 608 testów (32,1%), na drugim miejscu uplasował się Play z 125 710 próbami (31,9%). Dalej znalazły się Plus – 73 828 (18,7%) oraz T-Mobile – 68 354 (17,3%). 

Ranking internetu 5G

We wrześniu najszybsze pobieranie w 5G zapewniał T-Mobile – 395,4 Mb/s. Orange uplasował się na drugim miejscu z wynikiem 357,3 Mb/s, tracąc do lidera 38,1 Mb/s. Kolejne pozycje zajęły Play (217,1 Mb/s) oraz Plus (120,4 Mb/s). 

Różnice między dwiema czołowymi sieciami a pozostałymi operatorami są wyraźne, co pokazuje, że przewaga T-Mobile i Orange w 5G dotyczy przede wszystkim pobierania dużych plików i strumieniowania w najwyższej jakości

– komentuj RFBenchmark.

W kategorii wysyłania danych również prowadził T-Mobile z wynikiem 60,4 Mb/s, a Orange pozostawał bardzo blisko – 57,6 Mb/s. Play odnotował 51,3 Mb/s, natomiast Plus 26,2 Mb/s. Pod względem opóźnień najlepszy wynik uzyskał Orange – 20 ms. Za nim znalazły się T-Mobile – 23 ms, Play – 23 ms i Plus – 27 ms. 

Niższy ping przekłada się na szybszą reakcję sieci, dlatego przewaga Orange może być odczuwalna w grach online i rozmowach wideo wymagających płynnej komunikacji

- wyjaśnia RFBenchmark.
    5G    
  Orange Play Plus T-Mobile
Szybkość pobierania danych 357,3 Mb/s 217,1 Mb/s 120,4 Mb/s 395,4 Mb/s
Szybkość wysyłania danych 57,6 Mb/s 51,3 Mb/s 26,2 Mb/s 60,4 Mb/s
Ping 20,0 ms 23,2 ms 26,9 ms 23,1 ms
Liczba pomiarów 53705 55238 32154 28548
Ranking internetu LTE

We wrześniu najszybsze pobieranie w LTE zapewniał T-Mobile – 59,4 Mb/s. Za liderem znalazły się Orange (43,7 Mb/s) oraz Play (42,4 Mb/s), a zestawienie domknął Plus (40,2 Mb/s). 

W kategorii wysyłania danych pierwsze miejsce przypadło Play z wynikiem 21,9 Mb/s. Tuż za nim uplasował się T-Mobile (21,6 Mb/s), następnie Orange (20,2 Mb/s), a Plus (16,9 Mb/s) pozostał ostatni. 

Pod względem opóźnień najlepiej wypadł Orange – 27 ms. Dalej znalazły się Play – 30 ms, T-Mobile – 31 ms i Plus – 38 ms. 

  LTE    
  Orange Play Plus T-Mobile
Szybkość pobierania danych 43,7 Mb/s 42,4 Mb/s 40,2 Mb/s 59,4 Mb/s
Szybkość wysyłania danych 20,2 Mb/s 21,9 Mb/s 16,9 Mb/s 21,6 Mb/s
Ping 26,7 ms 29,7 ms 38,8 ms 31,0 ms
Liczba pomiarów 72048 69914 40321 39801
