Miliony listów poleconych w sieci. Rząd chwali się nowym standardem

Ponad 34 miliony pism przesłanych drogą elektroniczną i prawie 2 miliony zarejestrowanych podmiotów – takimi liczbami pochwalił się resort cyfryzacji, podsumowując dotychczasowe funkcjonowanie systemu e-Doręczeń. Usługa, będąca cyfrowym odpowiednikiem listu poleconego, zdobywa coraz większe zaufanie Polaków i staje się kluczowym elementem komunikacji z administracją publiczną.

Nie trzeba już stać w kolejce. Teraz ważne pisma odbierzemy szybko, bezpiecznie i wygodnie – prosto do swojej cyfrowej skrzynki. e-Doręczenia to nowy standard komunikacji z urzędami. Cyfrowo znaczy sprawnie. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji

Nowy standard komunikacji

Rosnąca popularność usługi to efekt jej realnych korzyści. Dla obywateli to przede wszystkim wygoda i koniec z koniecznością wizyt na poczcie po otrzymaniu awizo. Przedsiębiorcy zyskują szybszy obieg dokumentów i oszczędności finansowe, a administracja publiczna narzędzie do usprawnienia postępowań. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, system gwarantuje pełne bezpieczeństwo i poufność, a założenie skrzynki jest bezpłatne i zajmuje kilka minut.

Z usługi mogą korzystać obywatele, firmy, przedstawiciele zawodów zaufania publicznego oraz wszystkie podmioty publiczne.

Co dalej z e-Doręczeniami?