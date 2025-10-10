Miliony listów poleconych w sieci. Rząd chwali się nowym standardem
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało nowe dane na temat usługi e-Doręczeń. Liczby pokazują rosnącą popularność cyfrowej korespondencji w Polsce.
Ponad 34 miliony pism przesłanych drogą elektroniczną i prawie 2 miliony zarejestrowanych podmiotów – takimi liczbami pochwalił się resort cyfryzacji, podsumowując dotychczasowe funkcjonowanie systemu e-Doręczeń. Usługa, będąca cyfrowym odpowiednikiem listu poleconego, zdobywa coraz większe zaufanie Polaków i staje się kluczowym elementem komunikacji z administracją publiczną.
Nie trzeba już stać w kolejce. Teraz ważne pisma odbierzemy szybko, bezpiecznie i wygodnie – prosto do swojej cyfrowej skrzynki. e-Doręczenia to nowy standard komunikacji z urzędami. Cyfrowo znaczy sprawnie.
Nowy standard komunikacji
Rosnąca popularność usługi to efekt jej realnych korzyści. Dla obywateli to przede wszystkim wygoda i koniec z koniecznością wizyt na poczcie po otrzymaniu awizo. Przedsiębiorcy zyskują szybszy obieg dokumentów i oszczędności finansowe, a administracja publiczna narzędzie do usprawnienia postępowań. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, system gwarantuje pełne bezpieczeństwo i poufność, a założenie skrzynki jest bezpłatne i zajmuje kilka minut.
Z usługi mogą korzystać obywatele, firmy, przedstawiciele zawodów zaufania publicznego oraz wszystkie podmioty publiczne.
Co dalej z e-Doręczeniami?
Imponujące statystyki to, jak zapowiada rząd, dopiero początek. Zgodnie z założeniami, do 2029 roku system e-Doręczeń ma objąć całą gospodarkę i administrację publiczną w Polsce. Oznacza to, że w perspektywie najbliższych lat cyfrowa korespondencja stanie się powszechnym standardem w kontaktach z urzędami, a tradycyjny, papierowy list polecony będzie już tylko wyjątkiem.