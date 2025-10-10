Kolejna zapowiedź nowego tajemniczego serialu twórcy "Breaking Bad"

Najnowszy zwiastun "Pluribus" już w sieci

"Hej Carol, dzięki, że dzwonisz" takimi słowami zaczyna się najnowszy zwiastun i trzeba przyznać, że doskonale łapie naszą uwagę. W owianym tajemnicą zwiastunie, na ekranie bohaterki pojawia się fikcyjny urzędnik rządu USA, próbując odkryć, co ją różni od pozostałych osób i czy finalnie może do "nich" dołączyć. Więcej tu niewiadomych, niż wiadomych, ale chyba właśnie o to chodzi.

W "Pluribus" występuje nominowana do nagrody Emmy aktorka Rhea Seehorn, którą mogliśmy zobaczyć także w spin-offie serialu "Breaking Bad" oraz "Zadzwoń do Saula".

"Pluribus" o czym jest serial?

"Pluribus" to bardzo oryginalna i intrygująca produkcja. Sam Apple twierdzi, że to serial "przełamujący granice gatunków". Dodając przy tym, że właśnie w nim "najbardziej nieszczęśliwa osoba na Ziemi musi uratować świat przed szczęściem". Wszystko wskazuje, że będziemy mieli do czynienia z naprawdę nieźle pokręconą, a zarazem intrygującą produkcją. I bardzo dobrze. Tego typu seriale będą idealną opcją na długie jesienne wieczory. A będzie co oglądać, bowiem sezon pierwszy liczy sobie dziewięć odcinków.

Pierwsze dwa odcinki pierwszego sezonu "Pluribus" zostaną udostępnione w Apple TV+ w piątek, 7 listopada. Nowe odcinki będą emitowane w każdy kolejny piątek, aż do 26 grudnia 2025.