Kolejna zapowiedź nowego tajemniczego serialu twórcy "Breaking Bad"
Firma Apple udostępniła właśnie krótki zwiastun wyczekiwanego serialu science fiction "Pluribus". To dzieło Vince Gilligan'a, twórcy słynnego serialu "Breaking Bad".
Najnowszy zwiastun "Pluribus" już w sieci
"Hej Carol, dzięki, że dzwonisz" takimi słowami zaczyna się najnowszy zwiastun i trzeba przyznać, że doskonale łapie naszą uwagę. W owianym tajemnicą zwiastunie, na ekranie bohaterki pojawia się fikcyjny urzędnik rządu USA, próbując odkryć, co ją różni od pozostałych osób i czy finalnie może do "nich" dołączyć. Więcej tu niewiadomych, niż wiadomych, ale chyba właśnie o to chodzi.
W "Pluribus" występuje nominowana do nagrody Emmy aktorka Rhea Seehorn, którą mogliśmy zobaczyć także w spin-offie serialu "Breaking Bad" oraz "Zadzwoń do Saula".
"Pluribus" o czym jest serial?
"Pluribus" to bardzo oryginalna i intrygująca produkcja. Sam Apple twierdzi, że to serial "przełamujący granice gatunków". Dodając przy tym, że właśnie w nim "najbardziej nieszczęśliwa osoba na Ziemi musi uratować świat przed szczęściem". Wszystko wskazuje, że będziemy mieli do czynienia z naprawdę nieźle pokręconą, a zarazem intrygującą produkcją. I bardzo dobrze. Tego typu seriale będą idealną opcją na długie jesienne wieczory. A będzie co oglądać, bowiem sezon pierwszy liczy sobie dziewięć odcinków.
Pierwsze dwa odcinki pierwszego sezonu "Pluribus" zostaną udostępnione w Apple TV+ w piątek, 7 listopada. Nowe odcinki będą emitowane w każdy kolejny piątek, aż do 26 grudnia 2025.
Ciekawe jest również to, że firma Apple od razu zamówiła drugi sezon serialu.