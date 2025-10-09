Bezpieczeństwo

Alior Bank wydał ostrzeżenie. Im wcześniej się zapoznamy, tym lepiej

Praca zdalna jest coraz bardziej powszechna, ale stanowi także bardzo łakomy kąsek dla oszustów internetowych. Alior Bank przypomina, że za częścią ofert pojawiających się w serwisach rekrutacyjnych oraz w mediach społecznościowych, kryją się działania przestępcze. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:59
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Alior Bank wydał ostrzeżenie. Im wcześniej się zapoznamy, tym lepiej

Oferty pracy zdalnej to często pułapki

Wiele tego typu prób oszustwa może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych oraz finansowych. Nikomu nie życzymy, aby na swojej drodze natknął się na nieuczciwą ofertę pracy, ale też warto przypomnieć sobie pewne istotne kwestie, które wskazują na próbę oszustwa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wiadomo nie od dziś, że cyberoszuści przede wszystkim chcą wzbudzić nasze zaufanie, w związku z czym biznesowo uzasadniają każdą swoją ofertę. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon MYPHONE Hammer Rock LTE
Telefon MYPHONE Hammer Rock LTE
0 zł
248 zł - najniższa cena
Kup teraz 248 zł
Telefon MYPHONE Halo Easy Czerwony
Telefon MYPHONE Halo Easy Czerwony
0 zł
87.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 87.99 zł
Telefon MYPHONE Halo 3 LTE Czarny
Telefon MYPHONE Halo 3 LTE Czarny
0 zł
169 zł - najniższa cena
Kup teraz 169 zł
Advertisement

Co powinno wzbudzić nasze wątpliwości?

  • Ogłoszenie o pracę gwarantujące szybki zysk, często nieproporcjonalnie wysoki do wykonywanych zadań, powinno zawsze wydać się nam podejrzane. 
  • Ogłoszenia, w których nie jest wymagane określone wykształcenie, ani doświadczenie, także powinniśmy omjać z daleka.
  • Ogłoszenia etapowe - czyli takie, w których określenie obowiązków przyjdzie dopiero w trakcie rekrutacji także powinno wzbudzić nasze podejrzenia.
  • Oferty przedstawiane przez rekrutujących w imieniu zagranicznych firm, szukających pracowników w kraju (często nie jest ujawniona nazwa firmy).
  • Wymaganie posiadania konta bankowego, za pośrednictwem którego mają być wykonywane transakcje finansowe w ramach współpracy.

Zawsze zachowujmy czujność, jeśli widzimy tego typu oferty pracy. Nie chcemy zostać oszukani? To proste. Nie odpowiadajmy na wiadomości z ofertami, gwarantującymi wysokie zarobki przy prostej lub nieangażującej pracy. Nie klikajmy w żadne linki, zawarte w tego typu ofertach. Weryfikujmy zawsze oferty pracy - jeśli jakaś szanująca się firma ogłasza nabór, z pewnością znajdziemy informację o nim na jej oficjalnej stronie. 

Image
telepolis
alior bank banki alior bank ostrzega Alior Bank komunikat oszustwo na ofertę pracy
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Alior Bank