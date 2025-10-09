Alior Bank wydał ostrzeżenie. Im wcześniej się zapoznamy, tym lepiej

Oferty pracy zdalnej to często pułapki

Wiele tego typu prób oszustwa może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych oraz finansowych. Nikomu nie życzymy, aby na swojej drodze natknął się na nieuczciwą ofertę pracy, ale też warto przypomnieć sobie pewne istotne kwestie, które wskazują na próbę oszustwa.

Wiadomo nie od dziś, że cyberoszuści przede wszystkim chcą wzbudzić nasze zaufanie, w związku z czym biznesowo uzasadniają każdą swoją ofertę.

Co powinno wzbudzić nasze wątpliwości?

Ogłoszenie o pracę gwarantujące szybki zysk , często nieproporcjonalnie wysoki do wykonywanych zadań, powinno zawsze wydać się nam podejrzane.

, często nieproporcjonalnie wysoki do wykonywanych zadań, powinno zawsze wydać się nam podejrzane. Ogłoszenia, w których nie jest wymagane określone wykształcenie , ani doświadczenie, także powinniśmy omjać z daleka.

, ani doświadczenie, także powinniśmy omjać z daleka. Ogłoszenia etapowe - czyli takie, w których określenie obowiązków przyjdzie dopiero w trakcie rekrutacji także powinno wzbudzić nasze podejrzenia.

- czyli takie, w których określenie obowiązków przyjdzie dopiero w trakcie rekrutacji także powinno wzbudzić nasze podejrzenia. Oferty przedstawiane przez rekrutujących w imieniu zagranicznych firm , szukających pracowników w kraju (często nie jest ujawniona nazwa firmy).

, szukających pracowników w kraju (często nie jest ujawniona nazwa firmy). Wymaganie posiadania konta bankowego, za pośrednictwem którego mają być wykonywane transakcje finansowe w ramach współpracy.