Alior Bank wydał ostrzeżenie. Im wcześniej się zapoznamy, tym lepiej
Praca zdalna jest coraz bardziej powszechna, ale stanowi także bardzo łakomy kąsek dla oszustów internetowych. Alior Bank przypomina, że za częścią ofert pojawiających się w serwisach rekrutacyjnych oraz w mediach społecznościowych, kryją się działania przestępcze.
Oferty pracy zdalnej to często pułapki
Wiele tego typu prób oszustwa może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych oraz finansowych. Nikomu nie życzymy, aby na swojej drodze natknął się na nieuczciwą ofertę pracy, ale też warto przypomnieć sobie pewne istotne kwestie, które wskazują na próbę oszustwa.
Wiadomo nie od dziś, że cyberoszuści przede wszystkim chcą wzbudzić nasze zaufanie, w związku z czym biznesowo uzasadniają każdą swoją ofertę.
Co powinno wzbudzić nasze wątpliwości?
- Ogłoszenie o pracę gwarantujące szybki zysk, często nieproporcjonalnie wysoki do wykonywanych zadań, powinno zawsze wydać się nam podejrzane.
- Ogłoszenia, w których nie jest wymagane określone wykształcenie, ani doświadczenie, także powinniśmy omjać z daleka.
- Ogłoszenia etapowe - czyli takie, w których określenie obowiązków przyjdzie dopiero w trakcie rekrutacji także powinno wzbudzić nasze podejrzenia.
- Oferty przedstawiane przez rekrutujących w imieniu zagranicznych firm, szukających pracowników w kraju (często nie jest ujawniona nazwa firmy).
- Wymaganie posiadania konta bankowego, za pośrednictwem którego mają być wykonywane transakcje finansowe w ramach współpracy.
Zawsze zachowujmy czujność, jeśli widzimy tego typu oferty pracy. Nie chcemy zostać oszukani? To proste. Nie odpowiadajmy na wiadomości z ofertami, gwarantującymi wysokie zarobki przy prostej lub nieangażującej pracy. Nie klikajmy w żadne linki, zawarte w tego typu ofertach. Weryfikujmy zawsze oferty pracy - jeśli jakaś szanująca się firma ogłasza nabór, z pewnością znajdziemy informację o nim na jej oficjalnej stronie.