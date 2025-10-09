Candy stawia na niezawodność: nowa akcja z gwarancją jakości i cashbackiem

Promocja jest wyraźnym potwierdzeniem, że Candy jest dziś w pełni przekonane o trwałości swoich produktów. Marka, która przez lata kojarzona była z urządzeniami o wątpliwej jakości, w 2024 roku przeszła gruntowną transformację – od odświeżonego logo, przez zastosowanie innowacyjnych technologii, aż po całkowicie nowe portfolio sprzętów. Dzięki tym zmianom Candy stworzyło niezawodne urządzenia, które mogą sprostać oczekiwaniom współczesnych konsumentów. Dlatego firma zdecydowała się wprowadzić 20-letnią gwarancję na silnik urządzeń pralniczych.

Od 22 września marka dodatkowo oferuje cashback na ubezpieczenie, aby jeszcze mocniej podkreślić trwałość i jakość produktów oraz zapewnić klientom spokój na długie lata. To nie tylko realna oszczędność, ale także dowód na to, że Candy stawia na transparentność i otwarcie dzieli się swoją pewnością co do oferowanych urządzeń.

W 2024 roku, kilka lat po tym, jak marka Candy została częścią Grupy Haier, przeszła gruntowny rebranding. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii Haier staliśmy się producentem nowoczesnych rozwiązań. Odświeżyliśmy logo, portfolio i design produktów. A najmocniejszym dowodem naszej niezawodności jest nasza 20-letnia gwarancja na silnik. Promocja cashback to dodatkowy sygnał dla klientów – jesteśmy w pełni pewni jakości naszych sprzętów i chcemy, aby konsumenci sami mogli się o tym przekonać. Andrzej Sobolczyk, Marketing Manager Poland, Baltics & Ukraine w Haier Polska

Gwarancja spokoju

Zasady są bardzo proste. Wystarczy kupić jedno z urządzeń objętych akcją w sieci Media Expert lub RTV Euro AGD wraz z dowolnym ubezpieczeniem (z wyłączeniem miesięcznych subskrypcji). Po otrzymaniu sprzętu należy dodać opinię na stronie sprzedawcy, uzupełniając ją o oznaczenie #Candy_ubezpieczenie. Gdy recenzja zostanie opublikowana, wystarczy w ciągu 14 dni zarejestrować zakup na stronie www.promocja-candy.pl. Po pozytywnej weryfikacji zwrot pieniędzy zostanie przekazany bezpośrednio na konto bankowe.

Akcja trwa od 22 września do 12 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania puli przeznaczonej na zwroty, która wynosi aż 200 000 zł. Oferta obejmuje wyłącznie zakupy indywidualne i nie dotyczy transakcji na firmę.

Przygotuj się na nowe

Dzięki takim działaniom marka Candy nie tylko ułatwia klientom dostęp do nowoczesnych rozwiązań pralniczych, lecz także dodaje realną wartość, pokazując, że wybór urządzeń z serii ProWash to inwestycja na lata: w wygodę, niezawodność i wyższą jakość codziennego życia.