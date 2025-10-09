Bezpieczeństwo

Dane tysięcy Polaków zagrożone Atak na serwery urzędu miejskiego

Nie tak dawno wspominaliśmy, że Polska jest w stanie odeprzeć aż 99% cyberataków. Jednak ten 1% wciąż stanowi poważne zagrożenie, czego przykładem jest atak na Urząd Miejski w Wadowicach.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:34
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Dane tysięcy Polaków zagrożone Atak na serwery urzędu miejskiego

Nie ma tu mowy o braku profesjonalizmu ze strony urzędników. Kiedy tylko wykryli nieprawidłowości, od razu poinformowali stosowne organy. Nie zmienia to jednak faktu, że zaatakowana została baza danych zawierająca informacje o urzędnikach i mieszkańcach Wadowic. Te, jak przyznaje sam urząd w oświadczeniu, są na tyle szczegółowe, że mogą posłużyć do kradzieży tożsamości. Jak możemy przeczytać w oświadczeniu:

Dalsza część tekstu pod wideo

W wyniku cyberataku osoby nieuprawnione mogły uzyskać dostęp do danych osobowych mieszkańców Gminy Wadowice. Naruszenie to stwarza ryzyko związane przede wszystkim z kradzieżą tożsamości. Dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności poprzez weryfikację osób, które do Państwa dzwonią z numerów, których nie znacie. Zalecamy również zmianę haseł do wszystkich możliwych kont – szczególnie do kont bankowych oraz do monitorowania operacji na tych kontach i sprawdzanie, czy nie złożono na Państwa dane wniosków kredytowych.

Cyberatak na Urząd Miejski w Wadowicach

Warto w takim wypadku także zastrzec numer PESEL, oraz wymienić dowód osobisty. Dzięki temu zmieni się także jego seria i numer, czyli jedna z danych, która jest łakomym kąskiem dla przestępców. Obecnie nie wiadomo kto wykradł te dane i jakie był jego cel. Pamiętajmy jednak, że może to być zarówno działanie przestępców, jak i element wojny hybrydowej. W tym drugim przypadku nie można wykluczyć, że podobne ataki będą dotykać także innych miast. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Odkurzacz NAVITEL CL80
Odkurzacz NAVITEL CL80
0 zł
198 zł - najniższa cena
Kup teraz 198 zł
Mata piankowa SMILY PLAY Puzzle 32 x 32 cm Farma SP84509 (9 elementów)
Mata piankowa SMILY PLAY Puzzle 32 x 32 cm Farma SP84509 (9 elementów)
-5 zł
34.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Wiertarka udarowa EINHELL TC-ID 720/1 E
Wiertarka udarowa EINHELL TC-ID 720/1 E
0 zł
179.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 179.99 zł
Advertisement
Image
telepolis
cyberatak cyberbezpieczeństwo kradzież danych Wadowice
Zródła zdjęć: Jus_Ol / Shutterstock, Hodoimg / Shutterstock
Źródła tekstu: Sekurak