Microsoft daje prztyczek Google i Apple. Chodzi o granie na komórkach
Xbox szykuje sporą zmianę w swoim sklepie mobilnym. Chodzi o możliwość kupowania gier na Androidzie i iOS.
Mobilny sklep Xbox coraz bliżej
Microsoft już 18 miesięcy wcześniej zapowiadał możliwość kupowania gier w swoim Microsoft Store bezpośrednio z aplikacji mobilnych. Funkcjonalność była już od dawna gotowa. Jednak pewne zawirowania wokół Google oraz Apple co do możliwości otworzenia osobnego sklepu przez Microsoft na mobilkach pokrzyżowały plany. Microsoft chciał, aby dało się dokupować dodatkową płatną zawartość do gier, które możemy strumieniować na smartfonach z poziomu aplikacji Xbox. Kiedy to stało się niemożliwe, Microsoft rozłączył usługę Xbox Cloud Gaming z aplikacji Xbox i oferował ją osobno.
Co więcej, rok temu Sarah Bond, szef działu Xbox, zapowiadała, że będziemy mogli instalować gry bezpośrednio na urządzenia mobilne. Niestety tak się nie stało, ale sytuacja się odwraca - dzięki kilku przełomom w amerykańskich sądach (w tym dotyczących Epic Games).
Teraz, w wersji beta aplikacji Xbox na Androida i iOS zyskamy większość tych opcji – czyli będziemy mogli kupować gry z Microsoft/Xbox Store i instalować je od razu na docelowym urządzeniu. Teraz xboksowa apka ma pełnoprawny dostęp do sklepu, włącznie z listą życzeń, która synchronizuje się z PC i Xboxem.
W praktyce oznacza to, że można teraz kupować bezpośrednio rzeczy (w szczególności dodatki, pakiety) ze sklepu Microsoft Store, a następnie korzystać z tej zawartości bezpośrednio na smartfonie poprzez strumieniowanie gier w chmurze.
Nie mamy jeszcze co prawda osobnego sklepu (jako platformy do kupna gier i aplikacji) od Microsoftu na Android i iOS, ale te zmiany w aplikacji Xbox przybliżają rzeczywistość do tego poziomu. Następnym krokiem będzie właśnie rzeczony sklep oraz możliwość instalacji gier bezpośrednio na urządzeniach mobilnych. Kiedy to się stanie? Nie wiadomo. Na razie nowa funkcja w aplikacji Xbox jest testowana w formie beta, ale powinna się ukazać publicznie w najbliższym czasie.