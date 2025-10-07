Telewizja i VoD

Netflix pokazał zwiastun nowego „Wiedźmina”. Można hejtować

Już pod koniec miesiąca na platformie Netflix zadebiutuje czwarty sezon serialu „Wiedźmin”. Twórcy produkcji ujawnili już pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji i pokazali kadry. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:32
Serial „Wiedźmin” na platformie Netflix szybko stracił zainteresowanie fanów prozy Andrzeja Sapkowskiego – im więcej było przeinaczeń w porównaniu do oryginału, a showrunnerka produkcji, Lauren Hissrich, coraz śmielej realizowała własną, mocno nieortodoksyjną wizję serialu, tym więcej było też głosów krytyki. Mimo tego czwarty sezon produkcji na pewno będzie mógł liczyć na duże zainteresowanie widzów platformy. Netflix ujawnił już pierwszy zwiastun i nowe fotosy z produkcji.

Czwarty sezon „Wiedźmina” zadebiutuje na Netflix 30 października 2025. W tej odsłonie serialu po raz pierwszy w roli Geralta zobaczymy Liama Hemswortha, który zastąpi Henry'ego Cavilla. Nowy sezon skoncentruje się na politycznych intrygach oraz rozpadzie głównej grupy bohaterów, którzy będą musieli radzić sobie osobno w obliczu narastającego zagrożenia ze strony imperium Nilfgaardu. 

Po wydarzeniach, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez wojnę i wrogów. Każde z nich podąża własną drogą, spotykając nieoczekiwanych sojuszników. Jeśli zdołają zaufać nowym więziom, być może odnajdą się już na zawsze

– zapowiada Netflix.

Z zapowiedzi wynika także, że w fabule większy nacisk położono na misje Ciri, jej rozwój oraz próby odnalezienia własnej tożsamości, a także starania Yennefer o zjednoczenie czarodziejów i walkę z nowymi siłami zagrażającymi Kontynentowi. Widzowie mogą spodziewać się dalszego pogłębiania groźnych konfliktów, zdrad oraz powrotu znanych postaci.

