Oprogramowanie

Ogłoszono inicjatywę Librephone, czyli nowy, zupełnie wolny system na smartfony

Na rynku nie znajdziemy ani jednego w pełni wolnego smartfona. Nawet projekty jak Pinephone z punktu widzenia purystów są dalekie od ideału pod tym względem. I właśnie ci puryści postanowili coś z tym zrobić powołując inicjatywę Librephone.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:09
Mowa tu o Fundacji Wolnego Oprogramowania (FSF), która z okazji swoich 40 urodzin zamierza opracować smartfon, który nie podlega żadnym ograniczeniom licencyjnym. Początkowo jednak zamierzają skupić się na oprogramowaniu do takiego urządzenia. FSF nie podało zbyt wielu szczegółów. Wiadomo jedynie, że projekt ma powstać we współpracy z Robem Savoye, który jest związany z wolnym oprogramowaniem od kilkudziesięciu lat.

Librephone

Wedle doniesień system nie powstanie od podstaw, a ma opierać się na Androidzie. Jednak w przeciwieństwie do innych inicjatyw tego typu FSF nie zadowoli się po prostu wycięciem wszystkiego, co wykorzystuje zastrzeżone komponenty Google. W przypadku Librephone nawet najmniejszy fragment kodu ma stanowić wolne oprogramowanie. Tyczy się to także wszystkich sterowników.

Na razie nie wiadomo, jak będzie wygląda kwestia sprzętowa. Pewne jest natomiast to, że dostaniemy system, z którym będzie można zrobić dosłownie wszystko, ponieważ żadne ograniczenia licencyjne nam tego nie zabronią. 

telepolis
FSF Librephone
Zródła zdjęć: FSF
Źródła tekstu: liliputing