mBank szykuje utrudnienia. Nie zapłacisz za zakupy w Internecie

Przerwy techniczne nie są niczym nowym w bankach. Każdy co jakiś czas planuje prace, aby systemy były dostosowane do aktualnych potrzeb, a do tego bezpieczniejsze. Tym razem padło na klientów mBanku. To właśnie oni muszą szykować się na utrudnienia.

Przerwa techniczna w mBanku

mBank poinformował, że najbliższa przerwa techniczna zaplanowana jest na noc z 11 na 12 października. Potrwa od 2:30 aż do 10:00 w niedzielę. W tym czasie infolinia banku będzie działać w trybie informacyjnym. Oznacza to, że konsultanci nie będą mieli wglądu w dane, a tym samym nie będą w stanie pomóc klientom w konkretnych sprawach.

Jednak na tym utrudnienia się nie kończą. W trakcie zaplanowanych prac technicznych niemożliwe będzie również:

zalogowanie się na swoje konto w aplikacji mobilnej oraz serwisie internetowym,

złożenie wniosku w banku,

zapłacenie kartą za zakupy w Internecie.

mBank jednocześnie zapewnia, że pozostałe płatności kartą będą działały. Oznacza to możliwość zapłacenia na stacji benzynowej, w restauracji czy za zakupy stacjonarne. Jednocześnie przestrzega, że w tym kontekście mogą pojawić się chwilowe utrudnienia.