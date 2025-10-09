Google dodaje jeden przycisk do alertów. Jego rola jest kluczowa

Globalny system ostrzegania przed trzęsieniami ziemi firmy Google to potężne narzędzie, które od lat pomaga chronić ludzi na całym świecie. Chociaż alerty nie są aktywne w Polsce z powodu niskiego ryzyka sejsmicznego, technologia ta jest stale rozwijana. Najnowsza analiza kodu aplikacji Google pokazuje, że firma pracuje nad kolejnym istotnym ulepszeniem.

Tym razem nie chodzi o rewolucję, a o ewolucję. Google planuje dodać z pozoru drobną funkcję, która w praktyce może znacząco zwiększyć skuteczność całego systemu.

Globalny system, który stale się rozwija

Dla przypomnienia: system AEAS (Android Earthquake Alerts System) wykorzystuje czujniki w miliardach smartfonów do tworzenia globalnej sieci sejsmografów. Kiedy na danym obszarze występuje trzęsienie ziemi, telefony wykrywają wstrząsy, a serwery Google'a wysyłają ostrzeżenia do osób na zagrożonym terenie.

W krajach, gdzie usługa jest w pełni aktywna, użytkownicy otrzymują alerty z instrukcjami, jak się zabezpieczyć. To sprawdzona technologia, która nieustannie ewoluuje, a Google regularnie wprowadza do niej poprawki i nowe opcje.

Jeden przycisk, by ostrzec innych

Najnowszym ulepszeniem, które odkryto w kodzie aplikacji Usługi Google Play, jest nowa opcja udostępniania alertów. Po otrzymaniu ostrzeżenia o trzęsieniu ziemi, użytkownik będzie miał możliwość natychmiastowego podzielenia się tą informacją.

W praktyce oznacza to dodanie prostego przycisku "Udostępnij". Jego kliknięcie pozwoli szybko wysłać alert do rodziny i znajomych za pośrednictwem mediów społecznościowych czy komunikatorów. Wiadomość zostanie automatycznie oznaczona hasztagiem #AndroidEarthquakeAlerts.