Nowy konkurent WhatsAppa. Już jest viralową sensacją

Indie to największy rynek WhatsAppa

Na razie aplikacja zdobyła popularność tylko w Indiach, ale jest to przecież największy na świecie rynek, należącego do Mety, WhatsAppa.

W zaledwie trzy dni liczba dziennych pobrań naszej aplikacji wzrosła z 3 tysięcy do 350 tysięcy. Liczba aktywnych użytkowników wzrosła stukrotnie i ciągle rośnie z każdym dniem. chwali się w rozmowie z BBC Mani Vembu, CEO firmy Zoho, czyli twórcy aplikacji Arattai.

Tu się kłania polityka

Sukces aplikacji ma niewątpliwy związek z polityką. To przez rywalizację prezydenta Donalda Trumpa z innymi krajami i narzucanie coraz to nowych opłat celnych, indyjskie władze ograniczają dostęp do amerykańskich produktów, jednocześnie promując te lokalne.

W Indiach WhatsApp jest nieodzowną częścią życia mieszkańców. Wielu z nich nie wyobraża sobie nie tylko komunikacji z rodziną czy znajomymi, ale także prowadzenia swoich biznesów bez korzystania z tej aplikacji. Głównym atutem aplikacji jest szyfrowanie wiadomości i połączeń, które daje obywatelom poczucie bezpieczeństwa.

O ile Arattai już oferuje szyfrowane połączenia głosowe to wiadomości wysyłane przez aplikację nadal nie są w pełni zabezpieczone. Jak zapewnia Vembu prace nad tym niezwykle istotnym aspektem już trwają.