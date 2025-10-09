Aplikacje

Nowy konkurent WhatsAppa. Już jest viralową sensacją

Już niedługo Whatsapp może mieć poważnego konkurenta. Chodzi o aplikację Arattai, która w ciągu zaledwie kilku dni zdobyła miliony nowych użytkowników stając się prawdziwym hitem i viralową sensacją.

Indie to największy rynek WhatsAppa

Na razie aplikacja zdobyła popularność tylko w Indiach, ale jest to przecież największy na świecie rynek, należącego do Mety, WhatsAppa.

W zaledwie trzy dni liczba dziennych pobrań naszej aplikacji wzrosła z 3 tysięcy do 350 tysięcy. Liczba aktywnych użytkowników wzrosła stukrotnie i ciągle rośnie z każdym dniem.

chwali się w rozmowie z BBC Mani Vembu, CEO firmy Zoho, czyli twórcy aplikacji Arattai.

Tu się kłania polityka

Sukces aplikacji ma niewątpliwy związek z polityką. To przez rywalizację prezydenta Donalda Trumpa z innymi krajami i narzucanie coraz to nowych opłat celnych, indyjskie władze ograniczają dostęp do amerykańskich produktów, jednocześnie promując te lokalne.

W Indiach WhatsApp jest nieodzowną częścią życia mieszkańców. Wielu z nich nie wyobraża sobie nie tylko komunikacji z rodziną czy znajomymi, ale także prowadzenia swoich biznesów bez korzystania z tej aplikacji. Głównym atutem aplikacji jest szyfrowanie wiadomości i połączeń, które daje obywatelom poczucie bezpieczeństwa.

O ile Arattai już oferuje szyfrowane połączenia głosowe to wiadomości wysyłane przez aplikację nadal nie są w pełni zabezpieczone. Jak zapewnia Vembu prace nad tym niezwykle istotnym aspektem już trwają.

WhatsApp ma obecnie około 500 milionów aktywnych użytkowników w Indiach. Jeśli Arattai zbliży się do tej liczby zbuduje sobie jednocześnie bazę do rozwoju swojego produktu także na innych rynkach. To może z kolei zagrozić dominującej pozycji Whatsappa. Eksperci jednak nie mają wątpliwości. Przez firmą Zoho bardzo trudne zadanie walki z globalnym liderem, nie tylko w zakresie technologii ale także zmiany przyzwyczajeń użytkowników. 

