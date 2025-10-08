mBank nagabuje młodzież na kredyty. Pięć stów za darmo

mBank uruchomił pilotaż nowego produktu finansowego Minikasa. To nieoprocentowana pożyczka dla osób w wieku 18-25 lat, która pozwala pożyczyć do 500 zł na maksymalnie 5 miesięcy, bez prowizji i z RRSO 0%. Na razie oferta dostępna jest tylko dla wybranych klientów.

Psychologiczny efekt oswajania ludzi z długiem od najmłodszych lat

Ma być to dla młodych ludzi pierwszym, kontrolowanym kontaktem z kredytem. Wyróżnia się on niską kwotą, elastycznym terminem spłaty i brakiem dodatkowych kosztów. Użytkownik sam wybiera datę oddania pieniędzy, nie ma narzuconego harmonogramu rat, a spłatę można jednorazowo wydłużyć o miesiąc.

Cały proces odbywa się w aplikacji mobilnej, co ma ułatwić korzystanie z produktu. Dodatkowym atutem może być możliwość zbudowania pierwszej pozytywnej historii kredytowej, o ile pożyczka zostanie spłacona w terminie. Bank przedstawia Minikasę również jako bezpieczniejszą alternatywę dla płatności odroczonych.