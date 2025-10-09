Zaczęło się niewinnie. Dziś rządzi życiem Polaków

Trudno w to uwierzyć, ale YouTube ma już 20 lat. Platforma, która wystartowała jako prosty serwis do wrzucania filmów, dziś jest absolutnym centrum cyfrowego życia w Polsce. Z okazji swoich urodzin i podczas YouTube Festival 2025, gigant podsumował swoją ewolucję i zdradził, co nas czeka w przyszłości.

Statystyki mówią same za siebie. Każdy Polak spędza na YouTube średnio godzinę dziennie. To więcej niż na wielu tradycyjnych formach rozrywki. Ponad sto kanałów z Polski przekroczyło barierę miliona subskrybentów, a niektórzy twórcy mają widownię liczącą ponad 5 milionów osób. To potęga, z którą muszą liczyć się wszyscy.

Większy niż telewizja?

YouTube dawno przestał być tylko platformą z zabawnymi filmikami. Dziś to największa scena kulturalna w kraju. Konkurs Chopinowski dzięki transmisjom na żywo oglądano ponad 55 milionów razy na całym świecie, od RPA po Japonię. Platforma stała się też kluczowym miejscem debaty publicznej. Kandydaci na prezydenta wolą dziś rozmawiać z wyborcami na popularnych kanałach niż w studiach telewizyjnych.

Serwis umacnia się też w nieoczekiwanych miejscach. Każdego miesiąca miliard osób na świecie ogląda tam podcasty. To czyni YouTube największą platformą podcastową, również w Polsce, zostawiając konkurencję daleko w tyle.

YouTube wychowuje pokolenia

Szczególnie uderzające są dane dotyczące młodych ludzi. YouTube stał się dla nich ważniejszy niż szkoła. Aż 77% młodych Polaków używa platformy do nauki i poszerzania wiedzy szkolnej. Niewiele mniej, bo 72%, rozwija tam swoje pasje i uczy się dla przyjemności.

To wyniki, o których inne platformy mogą tylko pomarzyć. Pokazują, że YouTube nie jest już tylko formą rozrywki, ale fundamentalnym narzędziem, które kształtuje kolejne pokolenia Polaków, ich wiedzę o świecie i zainteresowania.

Nadchodzi rewolucja AI

Przyszłość ma być jeszcze ciekawsza. Google zapowiada wdrożenie przełomowych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Model Veo 3 pozwoli twórcom generować filmy w kinowej jakości za pomocą prostych komend tekstowych. Może to całkowicie zmienić zasady gry, obniżając koszty produkcji i otwierając drzwi nowym talentom.

Kolejną nowością jest funkcja AI Dubbing. Umożliwi ona automatyczne tłumaczenie filmów i podkładanie głosu w 20 językach, z idealną synchronizacją ruchu ust. Dzięki temu twórcy z Polski będą mogli bez wysiłku docierać do widzów na całym świecie.