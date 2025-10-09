Huawei tnie ceny do minimum. Taniej już nie będzie

Huawei wystartował z nową ofertą na Huawei MatePad 11.5’’ 2. gen PaperMatte (model z 2024 roku) – budżetowy tablet marki z matowym ekranem. Nabywcy, w zależności od zestawu, otrzymają z tabletem także rysik lub klawiaturę i rysik. Oferta dostępna będzie na huawei.pl i w wybranych sklepach z elektroniką – do wyczerpania zapasów lub do 26 października 2025 r. w przypadku huawei.pl.

Huawei MatePad 11.5’’ (2. gen) PaperMatte z 2024 roku wyposażono w 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Wyróżnia się wyświetlaczem z matową powłoką, która skutecznie rozprasza światło i zapewnia komfort pracy nawet w nasłonecznionych miejscach. Chropowata powierzchnia ekranu ułatwia precyzyjne korzystanie z rysika, co docenią osoby piszące i rysujące odręcznie. Za 1199 zł wraz z tabletem użytkownik otrzymuje precyzyjny rysik Huawei M-Pencil 3. generacji. Natomiast zestaw w cenie 1299 zł, oprócz rysika, obejmuje także klawiaturę Huawei Smart. Sam tablet można zakupić za 999 zł.