Huawei tnie ceny do minimum. Taniej już nie będzie

Huawei ruszył z nową ofertą na swój popularny tablet MatePad 11.5 z fantastycznym ekranem PaperMatte – obniżył cenę i zachęca do zakupu, przekonując, że „taniej może już nie być”. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:08
Huawei tnie ceny do minimum. Taniej już nie będzie

Huawei wystartował z nową ofertą na Huawei MatePad 11.5’’ 2. gen PaperMatte (model z 2024 roku) – budżetowy tablet marki z matowym ekranem. Nabywcy, w zależności od zestawu, otrzymają z tabletem także rysik lub klawiaturę i rysik. Oferta dostępna będzie na huawei.pl i w wybranych sklepach z elektroniką – do wyczerpania zapasów lub do 26 października 2025 r. w przypadku huawei.pl.

Huawei MatePad 11.5’’ (2. gen) PaperMatte z 2024 roku wyposażono w 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Wyróżnia się wyświetlaczem z matową powłoką, która skutecznie rozprasza światło i zapewnia komfort pracy nawet w nasłonecznionych miejscach. Chropowata powierzchnia ekranu ułatwia precyzyjne korzystanie z rysika, co docenią osoby piszące i rysujące odręcznie. Za 1199 zł wraz z tabletem użytkownik otrzymuje precyzyjny rysik Huawei M-Pencil 3. generacji. Natomiast zestaw w cenie 1299 zł, oprócz rysika, obejmuje także klawiaturę Huawei Smart. Sam tablet można zakupić za 999 zł.

Huawei tnie ceny do minimum. Taniej już nie będzie

Oferta dostępna będzie w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na huawei.pl. Klienci huawei.pl mogą także liczyć na rabat w wysokości 50 zł za zapis do newslettera oraz zakup urządzeń w ratach 0%.

Nasz test: Huawei MatePad 11.5 PaperMatte. Tablet z dobrym pomysłem (test)

Huawei MatePad 2 gen 11,5 PaperMatte + klawiatura + rysik
telepolis
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Huawei