Telewizja i VoD

The Walking Dead powraca. Nowy miniserial domyka wątki

CANAL+ kontynuuje emisję produkcji ze świata „The Walking Dead”. Tym razem na fanów czeka mini serial z 2024 roku, opowiadający historię związku Ricka i Michonne.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:52
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
The Walking Dead powraca. Nowy miniserial domyka wątki

CANAL+ ruszył wczoraj z trzecim sezonem serialu „The Walking Dead: Daryl Dixon”, ale frani tego uniwersum o zombie mogą się już szykować na kolejną nowość na naszym rynku.  Już w tym miesiącu w serwisie streamingowym CANAL+ zadebiutuje miniserial „The Walking Dead: The Ones Who Live”. Produkcja opowiada historię miłości Ricka (Andrew Lincoln) i Michonne (Danai Gurira). Wszystkie odcinki dostępne będą od 27 października.

Dalsza część tekstu pod wideo
The Walking Dead powraca. Nowy miniserial domyka wątki

The Walking Dead: The Ones Who Live – o czym jest nowy serial?

Po latach rozłąki Rick i Michonne ponownie wyruszają w niebezpieczną podróż, by odnaleźć się i wrócić do domu – jednak w świecie spustoszonym przez apokalipsę żywych trupów nawet największa miłość wystawiana jest na ciężką próbę. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor HISENSE 65E79NQ PRO 65" QLED 4K 144 Hz VIDAA Full Array Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 65E79NQ PRO 65" QLED 4K 144 Hz VIDAA Full Array Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
3299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299.99 zł
Telewizor SONY XR-85X90L 85" LED 4K 120Hz Google TV Full Array Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SONY XR-85X90L 85" LED 4K 120Hz Google TV Full Array Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
8999 zł - najniższa cena
Kup teraz 8999 zł
Telewizor KIVI 32H760QB 32" LED Android TV
Telewizor KIVI 32H760QB 32" LED Android TV
0 zł
579.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 579.99 zł
Advertisement

„The Walking Dead: The Ones Who Live” to opowieść o przetrwaniu, uczuciu i nadziei, która pogłębia relacje znane z oryginalnej serii oraz domyka wątki, na które fani czekali od lat. Serial łączy intensywną akcję z elementami emocjonalnymi — pytaniem o to, co zostaje, gdy przetrwasz wszystko, co miało cię złamać

– zachęca CANAL+.

Mieszanka wątków znanych fanom z głównej serii oraz świetna realizacja sprawiają, że serial spotkał się z pozytywnym odbiorem. Premierowy odcinek, emitowany w 2024 roku w kanałach AMC i AMC+, obejrzało ponad 3 miliony widzów, a w serwisie Rotten Tomatoes „The Ones Who Live” zyskało 88% pozytywnych opinii. Twórcy serialu również wspominają pracę przy kontynuacji losów dwójki bohaterów jako świetną przygodę.

The Walking Dead powraca. Nowy miniserial domyka wątki

W proces tworzenia serialu została zaangażowana dwójka głównych aktorów. Andrew Lincoln pomagał twórcom na etapie post produkcji, a Danai Gurira napisała czwarty odcinek serii, prowadząc jego realizację na planie.

W serialu oprócz dwójki głównych bohaterów zagrali Terry O’Quinn („Zagubieni”), Craig Tate („King Richard”), Matthew Jefers („Unidentified Objects”), Polyanna McIntosh („Wikingowie: Walhalla”), Lesley Ann-Brandt („Lucyfer”) i Frankie Quinones („Naiwniak”). Showrunnerem i głównym scenarzystą jest Scott M. Gimple, pracujący również przy głównej serii.

Image
telepolis
The Walking Dead CANAL+ The Walking Dead: The Ones Who Live
Zródła zdjęć: CANAL+