The Walking Dead powraca. Nowy miniserial domyka wątki

CANAL+ ruszył wczoraj z trzecim sezonem serialu „The Walking Dead: Daryl Dixon”, ale frani tego uniwersum o zombie mogą się już szykować na kolejną nowość na naszym rynku. Już w tym miesiącu w serwisie streamingowym CANAL+ zadebiutuje miniserial „The Walking Dead: The Ones Who Live”. Produkcja opowiada historię miłości Ricka (Andrew Lincoln) i Michonne (Danai Gurira). Wszystkie odcinki dostępne będą od 27 października.

The Walking Dead: The Ones Who Live – o czym jest nowy serial?

Po latach rozłąki Rick i Michonne ponownie wyruszają w niebezpieczną podróż, by odnaleźć się i wrócić do domu – jednak w świecie spustoszonym przez apokalipsę żywych trupów nawet największa miłość wystawiana jest na ciężką próbę.

„The Walking Dead: The Ones Who Live” to opowieść o przetrwaniu, uczuciu i nadziei, która pogłębia relacje znane z oryginalnej serii oraz domyka wątki, na które fani czekali od lat. Serial łączy intensywną akcję z elementami emocjonalnymi — pytaniem o to, co zostaje, gdy przetrwasz wszystko, co miało cię złamać – zachęca CANAL+.

Mieszanka wątków znanych fanom z głównej serii oraz świetna realizacja sprawiają, że serial spotkał się z pozytywnym odbiorem. Premierowy odcinek, emitowany w 2024 roku w kanałach AMC i AMC+, obejrzało ponad 3 miliony widzów, a w serwisie Rotten Tomatoes „The Ones Who Live” zyskało 88% pozytywnych opinii. Twórcy serialu również wspominają pracę przy kontynuacji losów dwójki bohaterów jako świetną przygodę.

W proces tworzenia serialu została zaangażowana dwójka głównych aktorów. Andrew Lincoln pomagał twórcom na etapie post produkcji, a Danai Gurira napisała czwarty odcinek serii, prowadząc jego realizację na planie.