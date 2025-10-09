YouTube przywraca konta foliarzy, antyszczepionkowców i trolli

YouTube ogłosił uruchomienie programu pilotażowego, który ma umożliwić części wcześniej zbanowanych użytkowników powrót na platformę. To rozwinięcie zapowiedzi złożonej miesiąc temu w liście Alphabetu do Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów USA, w którym firma zadeklarowała, że niektórzy twórcy usunięci za szerzenie dezinformacji dotyczącej COVID-19 i wyborów będą mogli ponownie działać na YouTube.

Twórcy nie odzyskają dawnych kanałów i subskrybentów

Od dziś niektórzy "wcześniej usunięci twórcy" mogą złożyć wniosek o utworzenie nowego kanału w ramach inicjatywy "druga szansa". Firma zapowiada, że z programu będą mogli skorzystać jedynie "kwalifikujący się twórcy", ale nie wyjaśnia, według jakich kryteriów będzie to oceniane.

YouTube podkreśla, że proces będzie stopniowy i potrwa kilka miesięcy. Firma zapowiada indywidualne rozpatrywanie wniosków i analizę m.in. tego, czy dana osoba dopuściła się szczególnie poważnych lub uporczywych naruszeń regulaminu, a także czy jej działalność na lub poza platformą szkodziła społeczności YouTube lub nadal może ją szkodzić. Bany za naruszenia praw autorskich są wyłączone z amnestii.