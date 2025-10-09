Intel Celestial oficjalnie. Czeka nas do 50% wyższa wydajność

Chwilę temu dzieliśmy się z Wami oficjalną specyfikacją i naszymi pierwszymi wrażeniami na temat nadciągających, mobilnych procesorów Intel Panther Lake. Jednak podczas spotkania z Niebieskimi w Arizonie (USA) poruszany był nie tylko temat CPU, ale i nowych układów graficznych. Mowa oczywiście o architekturze Intel Celestial.

Nowe iGPU zaoferują do 120 TOPS wydajności dla zadań AI

Rodzina ta korzysta z rdzeni Intel Xe3 i trafi najpierw do iGPU napędzających układy Core Ultra 300, a dopiero później zobaczymy ulepszony, wydajniejszy wariant Xe3-P. Wykorzystany on zostanie w dedykowanych kartach graficznych z serii Intel ARC dla komputerów stacjonarnych.

W Xe3 każda jednostka renderująca (tzw. render slice) wyposażona jest w 6 rdzeni graficznych oraz 6 jednostek ray tracing, co stanowi wzrost o połowę względem Xe2. To przekłada się na większą elastyczność w konfiguracji GPU - układy Panther Lake będą dostępne w wersjach z 4 lub 12 rdzeniami Xe3, które wykonane zostaną kolejno w litografii Intel 3 lub TSMC N3E.

Kluczową rolę będzie odgrywać powiększona pamięć podręczna L2 - w najbardziej rozbudowanej wersji to aż 16 MB, co ogranicza ruch na magistrali SoC nawet o 36% w grach jak Black Myth: Wukong, a średnio o 25%. To zaś zmniejsza opóźnienia i poprawia wydajność.

W przypadku multimediów Intel zaoferuje kodowanie/dekodowanie AV1, dekodowania VVC oraz obsługę technologii eDP 1.5. Niektóre nowe dodatki obejmują obsługę 10-bitowego AVC oraz obsługę formatów Sony XAVC-H, XAVC-HS i XAVC-S. Dla wielu osób kluczowa będzie jednak wysoka wydajność w zadaniach z AI - do 120 TOPS.

Wewnętrzne benchmarki Niebieskich pokazują, że Xe3 oferuje ponad 50% wyższą wydajność względem Xe2, a w niektórych specjalistycznych zastosowaniach mowa o nawet 7-krotnie wyższych wynikach. Trzeba jednak do tych liczb podchodzić ostrożnie i wstrzymać się z ocenami do niezależnych testów. Zwłaszcza, że nowe iGPU jest znacznie większe.