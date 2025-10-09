Motorola Edge 70 bez tajemnic. Polski sklep zdradził wszystko
Motorola Edge 70 pojawiła się niespodziewanie w ofercie x-komu, prawie miesiąc przed oficjalną premierą zaplanowaną na 5 listopada. Na stronie sklepu można znaleźć niemal pełną specyfikację techniczną oraz zdjęcia telefonu.
Motorola zaczęła powoli uchylać rąbka tajemnicy na temat nowego, bardzo płaskiego modelu Edge 70. Producent zdradził wczoraj pierwsze szczegóły, ale dziś całą zabawę zepsuł x-kom, zamieszczając przedpremierowo ofertę (obecnie widnieje jako „produkt wycofany”) z kompletem zdjęć, renderów i specyfikacją urządzenia.
Z danych podanych przez sklep wynika, że Motorola Edge 70 charakteryzuje się smukłą obudową o wymiarach 160 x 75 x 6 mm. Smartfon jest więc nieco wyższy i grubszy niż Samsung Galaxy S25 Edge czy iPhone Air, z którymi ma konkurować, choć różnica jest raczej subtelna. Waga urządzenia to 170 gramów.
Jak już na Motorolę przystało, telefon spełnia standardy odporności IP68/69 oraz wymogi wojskowych testów wytrzymałości MIL-STD-810H. Wyświetlacz chroniony jest szkłem Gorilla Glass 7i.
Oferta x-kom ujawniła, że Motorola Edge 70 wyposażona jest w ekran pOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 1220 x 2712 pikseli oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz. Na froncie znajduje się aparat o rozdzielczości 50 Mpix, a z tyłu dwa aparaty 50 Mpix, z czego główny ma optyczną stabilizację obrazu.
Dzięki wyciekowi wiemy też, że Edge 70 napędzana jest układem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, wspieranym przez 12 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci wbudowanej. Wśród funkcji komunikacyjnych znalazła się obsługa eSIM.
Akumulator ma pojemność 4800 mAh i obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy do 68 W oraz ładowanie bezprzewodowe do 15 W. Smartfon działa na systemie Android 16.
Motorola Edge 70 dostępna będzie w kolorach Pantone Bronze Green, Pantone Gadget Gray oraz Lily Pad. Sklep nie podał jeszcze ceny, ale mówi się, że ma to być kwota w przedziale 800-900 euro, co w przeliczeniu daje około 3400-3850 zł.