Tech

Filmy Disneya zniknęły z tej platformy. Mamy finał tego zamieszania

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 18:15
0
Zakończył się spór Disneya i jednej z największych platform oferujących filmy. 

Disney wraca na platformy Google

W październiku 2025 r. doszło do sporu między firmą Disney a Google. Chodziło o nieporozumienie w sprawie cen kanałów Disney TV (np. ESPN i Nat Geo) dostępnych na YouTube TV – unikatową dla USA platformą z telewizją na żywo. Przez wygaśnięcie dotychczasowej umowy w październiku 2025 r. i brak porozumienia ws. nowej, gdyż Google oferowało niższe stawki – Disney postanowił sięgnąć po drastyczne kroki. Wycofał swoje filmy z sekcji "Filmy i programy telewizyjne" na Google Play (oraz z Google TV, Android TV i YouTube) na całym świecie. Wypadły one również z platformy Movies Anywhere (jej właścicielem jest Disney), która integruje cyfrową bibliotekę filmów pomiędzy wieloma różnymi platformami (w jednym miejscu). Jedynym więc miejscem, w którym można było je obejrzeć był... Disney+, ale 

Całe szczęście ten impas nie trwał długo – właśnie teraz, 25 listopada 2025 r. firmy doszły do porozumienia. Filmy ze stajni Disneya wróciły na platformy Google. Jednak trudno powiedzieć, że nic się nie stało – takie posunięcia jeszcze bardziej osłabiają wiarę w "posiadanie" jakichkolwiek dóbr cyfrowych. Jedno nieporozumienie między korporacjami, a filmy które być może są dostępne dla wielu osób w tym konkretnym miejscu – nagle wylecą bez śladu.

Image
telepolis
disney Google YouTube filmy
Zródła zdjęć: Ink Drop / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Flatpanelshd, opr. wł.