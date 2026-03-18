Masz Spotify? Sprawdź tę genialną funkcję, odkryjesz tony muzyki

W Polsce jest już dostępna nowa, popularna na świecie funkcja Spotify – DJ. Dzięki niej można odkrywać nową muzykę. Niestety, choć funkcja zawitała nad Wisłę, nie obsługuje języka polskiego. Mimo tego i tak warto ją sprawdzić.

MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:37
Funkcja Spotify DJ to spersonalizowany, wirtualny prezenter muzyczny, który łączy algorytmy rekomendacji z sugestiami generatywnej sztucznej inteligencji i realistyczną syntezą głosu. Działa on jak prywatny prezenter radiowy, który nie tylko dobiera utwory do gustu słuchacza, ale również wplata między nie ciekawostki o artystach, albumach i wybieranych piosenkach.

Narzędzie bazuje na modelu AI dostarczanym przez OpenAI, co pozwala na generowanie naturalnie brzmiących i kontekstowych komentarzy. Za realistyczną syntezę mowy odpowiada z kolei platforma Sonantic, którą Spotify przejęło, aby stworzyć płynne, ludzkie głosy wirtualne. Sztuczna inteligencja analizuje historię odtwarzania użytkownika, najczęściej słuchane gatunki i nowości, by na żywo serwować miks muzyczny z odpowiednio wygenerowanym wprowadzeniem.

Spotify DJ-a zapewnia również obsługę komend głosowych. Użytkownicy mogą przytrzymać przycisk DJ-a w prawym dolnym rogu ekranu i bezpośrednio poprosić o zmianę nastroju, gatunku lub włączenie konkretnego wykonawcy.

Jak podaje Spotify, funkcja DJ stała się ważnym narzędziem wspierającym odkrywanie muzyki przez użytkowników aplikacji. Tylko w tym roku DJ pomógł w ponad 3 milionach nowych odkryć artystów przez słuchaczy, a od momentu premiery w 2023 roku utwory odtworzone w ramach sesji DJ osiągnęły ponad 85 miliardów streamów.

Dostępność w Polsce

Opcja Spotify DJ jest dostępna dla polskich użytkowników opłacających subskrypcję Premium, lecz obecnie obsługuje wyłącznie język angielski oraz hiszpański. Aby ją uruchomić, wystarczy wpisać hasło „DJ” w wyszukiwarce aplikacji lub przejść do sekcji „Przeznaczone dla Ciebie”.

Źródła zdjęć: Prathankarnpap / Shutterstock