Masz Spotify? Sprawdź tę genialną funkcję, odkryjesz tony muzyki

Funkcja Spotify DJ to spersonalizowany, wirtualny prezenter muzyczny, który łączy algorytmy rekomendacji z sugestiami generatywnej sztucznej inteligencji i realistyczną syntezą głosu. Działa on jak prywatny prezenter radiowy, który nie tylko dobiera utwory do gustu słuchacza, ale również wplata między nie ciekawostki o artystach, albumach i wybieranych piosenkach.

Narzędzie bazuje na modelu AI dostarczanym przez OpenAI, co pozwala na generowanie naturalnie brzmiących i kontekstowych komentarzy. Za realistyczną syntezę mowy odpowiada z kolei platforma Sonantic, którą Spotify przejęło, aby stworzyć płynne, ludzkie głosy wirtualne. Sztuczna inteligencja analizuje historię odtwarzania użytkownika, najczęściej słuchane gatunki i nowości, by na żywo serwować miks muzyczny z odpowiednio wygenerowanym wprowadzeniem.

Spotify DJ-a zapewnia również obsługę komend głosowych. Użytkownicy mogą przytrzymać przycisk DJ-a w prawym dolnym rogu ekranu i bezpośrednio poprosić o zmianę nastroju, gatunku lub włączenie konkretnego wykonawcy.

Jak podaje Spotify, funkcja DJ stała się ważnym narzędziem wspierającym odkrywanie muzyki przez użytkowników aplikacji. Tylko w tym roku DJ pomógł w ponad 3 milionach nowych odkryć artystów przez słuchaczy, a od momentu premiery w 2023 roku utwory odtworzone w ramach sesji DJ osiągnęły ponad 85 miliardów streamów.

Dostępność w Polsce