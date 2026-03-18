AMD skomentowało ostatni skandal. Firma otwarcie to potępia

Oszustwa w przypadku sprzętów zamawianych z Chin to nic nowego. Rzadkością bywa to jednak u znanych producentów, ale jak widać też się trafia.

Przemysław Banasiak (Yokai)
20:46
W ostatnich dniach głośno jest o CHUWI, czyli chińskim producencie laptopów, tabletów oraz Mini PC. Chociaż to mniejsza firma, to jej sprzęty dostępne są nie tylko na AliExpress, ale również w oficjalnej polskiej dystrybucji. Niestety, Chińczyków przyłapano na oszustwie. Zagraniczna redakcja Notebookcheck odkryła, że zamiast reklamowanych procesorów, w środku znajdują się starsze i gorsze modele.

AMD nie brało w tym udziału. Sprawa może trafić do sądu

Początkowo sprawa dotyczyła modelu CoreBook X, ale wkrótce dołączył do niego też CoreBook Plus oraz UBOX. Okazało się, że zamiast układu Ryzen 5 7430U dostajemy Ryzen 5 5500U. I chociaż ich liczba rdzeni się zgadza, to architektura, taktowania i pamięć podręczna już nie. Rzutuje to jednoznacznie na wydajność, bo jest ona o około 10% gorsza.

Zwykła pomyłka? Nie. Bo nie dotyczyło to tylko materiałów reklamowych. CHUWI zmieniło też ID procesora, tak by w programach diagnostycznych i nawet BIOSie starszy procesor raportował, że jest o 3 lata młodszy oraz deklarował inną specyfikację. Co więcej, producent wysyłał do stron informujących o zdarzeniu wezwania do usunięcia artykułu.

Na szczęście AMD usłyszało o sprawie i wydało oficjalny komunikat. Wysłany on został do chińskiej redakcji HKEPC, a poniżej znajduje się jego przetłumaczona wersja. W skrócie Czerwoni potępiają takie zachowanie i mają konkretne wytyczne dla partnerów, które tutaj zostały naruszone. Firma rozważa podjęcie kroków prawnych względem CHUWI.

AMD niedawno dowiedziało się, że CHUWI bez upoważnienia błędnie oznaczyło produkty AMD Ryzen 5 5500U jako Ryzen 5 7430U. AMD nigdy nie autoryzowało, nie potwierdziło ani w żaden sposób dorozumiany nie zatwierdziło powyższego działania. AMD nie brało udziału w decyzjach dotyczących oznakowania ani marketingu tych produktów i nie miało wiedzy o tej sprawie.

AMD posiada jasne i rygorystyczne zasady regulujące nazewnictwo, wykorzystanie i oznaczanie modeli produktów. Każde nieuprawnione użycie nazw naszych modeli lub fałszywe oznakowanie poważnie zakłóci normalny porządek rynkowy i może wprowadzać konsumentów w błąd.

AMD zawsze przywiązywało dużą wagę do autentyczności i przejrzystości informacji o produktach oraz zobowiązuje się do utrzymania uczciwego i uporządkowanego środowiska rynkowego, a także do ochrony praw i uzasadnionych interesów użytkowników. Traktujemy tę sprawę z najwyższą powagą i zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia odpowiedzialności prawnej wobec odpowiednich stron zgodnie z obowiązującym prawem.

AMD dla HKEPC
Źródła zdjęć: Notebookcheck Reviews
Źródła tekstu: HKEPC, VideoCardz, oprac. własne