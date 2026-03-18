AMD skomentowało ostatni skandal. Firma otwarcie to potępia

AMD niedawno dowiedziało się, że CHUWI bez upoważnienia błędnie oznaczyło produkty AMD Ryzen 5 5500U jako Ryzen 5 7430U. AMD nigdy nie autoryzowało, nie potwierdziło ani w żaden sposób dorozumiany nie zatwierdziło powyższego działania. AMD nie brało udziału w decyzjach dotyczących oznakowania ani marketingu tych produktów i nie miało wiedzy o tej sprawie.



AMD posiada jasne i rygorystyczne zasady regulujące nazewnictwo, wykorzystanie i oznaczanie modeli produktów. Każde nieuprawnione użycie nazw naszych modeli lub fałszywe oznakowanie poważnie zakłóci normalny porządek rynkowy i może wprowadzać konsumentów w błąd.



AMD zawsze przywiązywało dużą wagę do autentyczności i przejrzystości informacji o produktach oraz zobowiązuje się do utrzymania uczciwego i uporządkowanego środowiska rynkowego, a także do ochrony praw i uzasadnionych interesów użytkowników. Traktujemy tę sprawę z najwyższą powagą i zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia odpowiedzialności prawnej wobec odpowiednich stron zgodnie z obowiązującym prawem.

AMD dla HKEPC