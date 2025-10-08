Sprzęt

Zaczęło się. Motorola co tydzień pokaże kawałek układanki

Na rynku smartfonów szykuje się małe zamieszanie. Motorola właśnie zapowiedziała swój nowy, topowy model. Firma nie odkrywa jednak wszystkich kart od razu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:15
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zaczęło się. Motorola co tydzień pokaże kawałek układanki

Motorola rusza z nową, tajemniczą kampanią. Firma podzieliła się informacją, w której zapowiada premierę swojego najnowszego smartfonu klasy premium. Datę tego wydarzenia wyznaczono na 5 listopada 2025 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na razie obietnice są duże, ale bardzo ogólne. Producent zapowiada, że nowy model będzie smuklejszy, lżejszy i jeszcze bardziej wytrzymały. Może to sugerować, że chodzi o model Edge 70 / Moto X70 Air, o którym pojawiły się zarówno oficjalne informacje, jak i plotki. Najciekawiej brzmi jednak wzmianka o wyposażeniu go w baterię nowej generacji o dużej pojemności. To może być coś, na co czeka wielu użytkowników.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G86 Power 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Złoty
Smartfon MOTOROLA Moto G86 Power 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Złoty
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G15 8/128GB 6.72" Oliwkowy
Smartfon MOTOROLA Moto G15 8/128GB 6.72" Oliwkowy
-20.99 zł
449.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 429 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G05 4/128GB 6.67" 90Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Moto G05 4/128GB 6.67" 90Hz Zielony
0 zł
349 zł - najniższa cena
Kup teraz 349 zł
Advertisement

Gra w odkrywanie tajemnic

Motorola nie chce nam jednak zdradzić wszystkiego od razu. Zamiast tego zaprasza fanów do zabawy w stopniowe odkrywanie tajemnic. Już dziś (8 października) o godzinie 15:00 ruszyła dedykowana strona internetowa, na której co tydzień będą pojawiać się nowe informacje o nadchodzącym urządzeniu. Na razie dowiedzieliśmy się, że pojemność baterii wynosi 4800 mAh. Energię będzie można uzupełniać z mocą do 68 W.

Zaczęło się. Motorola co tydzień pokaże kawałek układanki

Kampania potrwa aż do samej premiery. Co tydzień mamy poznawać kolejne funkcje i szczegóły, które mają przesunąć granice technologii i designu. To sprytny sposób na budowanie napięcia i utrzymanie zainteresowania przez cały miesiąc.

Zaczęło się. Motorola co tydzień pokaże kawałek układanki
Image
telepolis
Motorola smukły telefon nowy smartfon motorola Motorola Edge 70 Motorola Moto X70 Air listopad 2025
Zródła zdjęć: Motorola
Źródła tekstu: Motorola