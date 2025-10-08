Zaczęło się. Motorola co tydzień pokaże kawałek układanki
Na rynku smartfonów szykuje się małe zamieszanie. Motorola właśnie zapowiedziała swój nowy, topowy model. Firma nie odkrywa jednak wszystkich kart od razu.
Motorola rusza z nową, tajemniczą kampanią. Firma podzieliła się informacją, w której zapowiada premierę swojego najnowszego smartfonu klasy premium. Datę tego wydarzenia wyznaczono na 5 listopada 2025 roku.
Na razie obietnice są duże, ale bardzo ogólne. Producent zapowiada, że nowy model będzie smuklejszy, lżejszy i jeszcze bardziej wytrzymały. Może to sugerować, że chodzi o model Edge 70 / Moto X70 Air, o którym pojawiły się zarówno oficjalne informacje, jak i plotki. Najciekawiej brzmi jednak wzmianka o wyposażeniu go w baterię nowej generacji o dużej pojemności. To może być coś, na co czeka wielu użytkowników.
Gra w odkrywanie tajemnic
Motorola nie chce nam jednak zdradzić wszystkiego od razu. Zamiast tego zaprasza fanów do zabawy w stopniowe odkrywanie tajemnic. Już dziś (8 października) o godzinie 15:00 ruszyła dedykowana strona internetowa, na której co tydzień będą pojawiać się nowe informacje o nadchodzącym urządzeniu. Na razie dowiedzieliśmy się, że pojemność baterii wynosi 4800 mAh. Energię będzie można uzupełniać z mocą do 68 W.
Kampania potrwa aż do samej premiery. Co tydzień mamy poznawać kolejne funkcje i szczegóły, które mają przesunąć granice technologii i designu. To sprytny sposób na budowanie napięcia i utrzymanie zainteresowania przez cały miesiąc.