Zaczęło się. Motorola co tydzień pokaże kawałek układanki

Motorola rusza z nową, tajemniczą kampanią. Firma podzieliła się informacją, w której zapowiada premierę swojego najnowszego smartfonu klasy premium. Datę tego wydarzenia wyznaczono na 5 listopada 2025 roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na razie obietnice są duże, ale bardzo ogólne. Producent zapowiada, że nowy model będzie smuklejszy, lżejszy i jeszcze bardziej wytrzymały. Może to sugerować, że chodzi o model Edge 70 / Moto X70 Air, o którym pojawiły się zarówno oficjalne informacje, jak i plotki. Najciekawiej brzmi jednak wzmianka o wyposażeniu go w baterię nowej generacji o dużej pojemności. To może być coś, na co czeka wielu użytkowników.

Gra w odkrywanie tajemnic

Motorola nie chce nam jednak zdradzić wszystkiego od razu. Zamiast tego zaprasza fanów do zabawy w stopniowe odkrywanie tajemnic. Już dziś (8 października) o godzinie 15:00 ruszyła dedykowana strona internetowa, na której co tydzień będą pojawiać się nowe informacje o nadchodzącym urządzeniu. Na razie dowiedzieliśmy się, że pojemność baterii wynosi 4800 mAh. Energię będzie można uzupełniać z mocą do 68 W.