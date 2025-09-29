Sprzęt

Cienki jak żyletka, mocny jak bestia. Motorola rzuca rękawicę

Rynek smartfonów czeka małe trzęsienie ziemi. Motorola oficjalnie zapowiedziała nowy model. Ma być nieziemsko smukły i rzucić wyzwanie najlepszym.

To już nie są plotki. Motorola sama potwierdziła na swoim kanale w serwisie Weibo, że jeszcze w październiku pokaże światu model Moto X70 Air. Sama nazwa i pierwsza grafika promocyjna nie pozostawiają złudzeń. Będzie to bezpośrednia odpowiedź na iPhone'a Air i nowy trend na rynku smartfonów-żylet. Inni producenci też mają lub pracują nad podobnymi urządzeniami, ale wygląda na to, że Motorola chce ich ubiec i pokonać.

Cienka, ale czy wytrzymała?

Pierwszy oficjalny plakat pokazuje telefon z profilu, podkreślając jego minimalną grubość. Widać na nim płaską ramkę z lekko zaokrąglonymi krawędziami oraz fizyczne przyciski głośności i zasilania po prawej stronie. Uwagę zwraca też wyraźnie wystająca wyspa aparatów, na której widać co najmniej dwa obiektywy.

Co ciekawe, w sieci pojawił się przeciek dotyczący globalnej wersji tego telefonu, która może trafić na rynek jako Motorola Edge 70. Jej hasło promocyjne ma brzmieć tak "niesamowicie cienki i niesamowicie wytrzymały". Może to sugerować, że Motorola znalazła sposób na połączenie smukłej konstrukcji z ponadprzeciętną odpornością.

Flagowa moc w smukłej obudowie

Wygląd to jedno, ale prawdziwa bomba kryje się w środku. Pojawiły się plotki, że sercem Moto X70 Air będzie najnowszy, topowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Jeśli to się potwierdzi, Motorola nie pójdzie na żadne kompromisy. Dostaniemy urządzenie, które będzie nie tylko zjawiskowo wyglądać, ale też oferować najwyższą wydajność.

Kiedy premiera? Z plakatu opublikowanego przez Motorolę wynika, że telefon zadebiutuje pod koniec października 2025 roku. Niestety, seria X historycznie była przeznaczona tylko na rynek chiński. Trzymamy jednak kciuki, że świetnie zapowiadający się model szybko trafi do Europy, być może właśnie jako nowy przedstawiciel rodziny Edge.

Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Motorola
Źródła tekstu: Motorola, Android Headlines, GSMArena