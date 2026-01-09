Action czaruje, że tylko 33,95 zł. Polaku, nie kupuj, to bubel!

Nie kupuj tego powerbanku w Action, to pieniądze wyrzucone w błoto

Naładowanie telefonu od zera do 50% w zaledwie 40 minut, pojemność wystarczająca na 1,5 naładowania smartfonu, 3 złącza USB - bla bla bla. Nie, Powerbank Re-load o pojemności 5000 mAh (numer produktu 3204292) nie jest dobrym wyborem.

Chociaż cena 33,95 zł może być kusząca, diabeł tkwi w szczegółach. Po pierwsze 18,5 Wh absolutnie nie pozwoli na naładowanie żadnego współczesnego smartfonu 1,5 raza. W przeliczeniu na napięcie 5V, mamy tutaj maksymalnie 3700 mAh, które dostarczone będzie do telefonu z określoną sprawnością, nie sądzę, by pokonała ona jakimś cudem 80%.

Dla popularnych akumulatorów 5000 mAh w telefonach sukcesem będzie naładowanie tym powerbankiem więcej niż od zera do 50%, a deklarowane 1,5x jest zwyczajnie niemożliwe. Zapewne gdzieś w dokumentacji producent informuje, że chodzi o naładowanie iPhona'a 4, albo innego archaicznego telefonu, ale przecież kupujemy ten powerbank teraz, a nie przeszło dekadę temu.

A to dopiero początek...

Niech nikogo nie zwiedzie przewód USB-C, lepsze parametry prądowe mają nawet stare powerbanki z microUSB. Ten tutaj gagatek oferuje szalone maksymalnie 12 watów. I to nie dla każdego złącza w tym samym czasie, tylko łącznie. Dokładnie tak - maksimum to 5V przy natężeniu 2,1A, bez obsługi standardów szybkiego ładowania, które i tak nie miałyby sensu przy tak niskiej mocy.

Nadruk z tyłu obudowy nie pozostawia złudzeń. To sprzęt jak z przeszłej epoki - trzymajcie się od tego z daleka

Równie ślamazarnie będzie się ładował sam powerbank, ale najboleśniejsze będzie dla Was to, że na naładowanie telefonu będziecie czekać koszmarnie długo. Naprawdę szkoda życia na ten sprzęt, szczególnie że Action ma w ofercie mniejszy, tak samo pojemny, a przy tym prawie 2x szybszy powerbank (Pover Delivery 20 W) za 43,95 zł.