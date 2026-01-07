Action wyprzedaje za 43,95 zł sprzęt, który musisz mieć przy sobie

Powerbank typu plug-in Fresh ’n Rebel w doskonałej promocji

W listopadzie udało mi się zainteresować Czytelników Telepolis.pl doskonałym gadżetem z Action, wtedy dostępnym jeszcze w pełnej cenie 51,39 zł. To już wtedy była doskonała oferta z racji pewności, że nie kupujemy azjatyckiego bubla oraz lokalnej rękojmi i aż trzyletniej gwarancji. Teraz gdy sprzęt wraca w ramach Promocji Tygodnia za zaledwie 43,95 zł, powiem krótko — brać.

Mowa o miniaturowym powerbanku, ze wbudowanym złączem ładowania USB-C. To taka trochę kroplówka dla telefonu czy słuchawek, która może uratować nas czy naszych znajomych w najmniej oczekiwanym momencie. W zestawie jest też przewód USB-C do USB-C, za pomocą którego również można ładować inne sprzęty.

Nie dajcie się zwieść, to potężny i bardzo dobrze przemyślany powerbank, pomimo niskiej ceny

Co bardzo istotne, wbudowana wtyczka USB-C ma gumową osłonę, nie porysuje więc delikatnych przedmiotów w plecaku czy torebce. Pojemność aż 5000 mAh może zaskakiwać przy takim maleństwie — szybko je naładujemy i będziemy mieli przy sobie dokładnie tyle energii, ile nam trzeba, a nie jakąś cegłówkę 30000 mAh, w dodatku rozładowaną.