Action wyprzedaje za 43,95 zł sprzęt, który musisz mieć przy sobie
Ten dzień musiał w końcu nastąpić, polecany przeze mnie sprzęt z Action staniał do zaledwie 43,95 zł. Warto go mieć w kieszeni czy torebce, bo przydać może się w najmniej oczekiwanym momencie.
Powerbank typu plug-in Fresh ’n Rebel w doskonałej promocji
W listopadzie udało mi się zainteresować Czytelników Telepolis.pl doskonałym gadżetem z Action, wtedy dostępnym jeszcze w pełnej cenie 51,39 zł. To już wtedy była doskonała oferta z racji pewności, że nie kupujemy azjatyckiego bubla oraz lokalnej rękojmi i aż trzyletniej gwarancji. Teraz gdy sprzęt wraca w ramach Promocji Tygodnia za zaledwie 43,95 zł, powiem krótko — brać.
Mowa o miniaturowym powerbanku, ze wbudowanym złączem ładowania USB-C. To taka trochę kroplówka dla telefonu czy słuchawek, która może uratować nas czy naszych znajomych w najmniej oczekiwanym momencie. W zestawie jest też przewód USB-C do USB-C, za pomocą którego również można ładować inne sprzęty.
Nie dajcie się zwieść, to potężny i bardzo dobrze przemyślany powerbank, pomimo niskiej ceny
Co bardzo istotne, wbudowana wtyczka USB-C ma gumową osłonę, nie porysuje więc delikatnych przedmiotów w plecaku czy torebce. Pojemność aż 5000 mAh może zaskakiwać przy takim maleństwie — szybko je naładujemy i będziemy mieli przy sobie dokładnie tyle energii, ile nam trzeba, a nie jakąś cegłówkę 30000 mAh, w dodatku rozładowaną.
Nie można też pominąć faktu, że maleńki powerbank jest kompatybilny ze standardem Power Delivery (20 W), a więc z tym wybranym jako dominujący dla Unii Europejskiej, który jest wspierany przez największe światowe marki, z Apple'em, Samsungiem i Motorolą na czele. Do wyboru są aż 4 warianty kolorystyczne: beżowy, czarny, różowy i fioletowy, a promocyjna cena obowiązuje do 13 stycznia.