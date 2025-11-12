Sprzęt

W Action tylko 51,39 zł. Nie wychodzę z domu bez takiego

Jest mi naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego ludzie stawiają na sprzęt kompletnie niedopasowany do ich realnych potrzeb. Opamiętajcie się, ten maluch za 51,39 zł z Action wystarczy w zdecydowanej większości sytuacji.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 17:42
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
W Action tylko 51,39 zł. Nie wychodzę z domu bez takiego

Powerbank typu plug-in Fresh ’n Rebel — jesienna nowość w Action

3 lata gwarancji, gabaryty niewiele większe od kciuka, pełne 20 W mocy i gumowa osłonka na złącze ładujące, dzięki czemu niczego nie porysujemy czy to w torebce, czy w kieszeni. Takie maleństwo leży u mnie tuż obok kluczy i zabieram je zawsze ze sobą, gdy muszę pilnie wyjść. Kiedyś wybierałem większe, teraz już do nich nigdy nie wrócę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bo nie oszukujmy się, na co mi na wyjście do sklepu czy wieczór ze znajomymi powerbank ważący pół kilograma czy nawet więcej? Po co mam nosić wędzie 20 000 mAh, które jest notorycznie naładowane góra do połowy? Po co mi do tego jeszcze przewód USB? To maleństwo z Action z powodzeniem naładuje małego iPhona od zera do pełna — pojemność aż 5000 mAh najzupełniej do tego wystarczy, a wtyczkę ładującą ma już wbudowaną. Prościej się nie da.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank BASEUS Qpow Pro 20000mAh 20W Czarny
Powerbank BASEUS Qpow Pro 20000mAh 20W Czarny
0 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Powerbank BASEUS Magnetic Mini MagSafe 10000mAh 30W Biały
Powerbank BASEUS Magnetic Mini MagSafe 10000mAh 30W Biały
0 zł
219.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 219.99 zł
Powerbank indukcyjny BASEUS PicoGo Qi2 5000 mAh 20W Niebieski
Powerbank indukcyjny BASEUS PicoGo Qi2 5000 mAh 20W Niebieski
0 zł
139.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 139.99 zł
Advertisement

Co więcej, niech nie zwiedzie Was niska cena. Obsługiwany jest tutaj standard Power Delivery, a więc ten jedyny słuszny zdaniem Unii Europejskiej, w pełni zgodny z iPhone'ami, Samsungami czy Pixelami Google'a, no i praktycznie wszystkim innym sprzedawanym w Unii. Powerbank dostępny jest w kolorach, które nie bardzo potrafię sam nazwać oraz w czarnym i białym, a w zestawie znajduje się dodatkowo przewód USB-C.

W Action tylko 51,39 zł. Nie wychodzę z domu bez takiego

 

Image
telepolis
powerbank z Power Delivery mały powerbank nowość w action Powerbank z Action oferta action najmniejszy powerbank powerbank do iphona
Zródła zdjęć: Action, Lech Okoń / Telepolis
Źródła tekstu: Action, oprac. wł