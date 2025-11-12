W Action tylko 51,39 zł. Nie wychodzę z domu bez takiego

Powerbank typu plug-in Fresh ’n Rebel — jesienna nowość w Action

3 lata gwarancji, gabaryty niewiele większe od kciuka, pełne 20 W mocy i gumowa osłonka na złącze ładujące, dzięki czemu niczego nie porysujemy czy to w torebce, czy w kieszeni. Takie maleństwo leży u mnie tuż obok kluczy i zabieram je zawsze ze sobą, gdy muszę pilnie wyjść. Kiedyś wybierałem większe, teraz już do nich nigdy nie wrócę.

Bo nie oszukujmy się, na co mi na wyjście do sklepu czy wieczór ze znajomymi powerbank ważący pół kilograma czy nawet więcej? Po co mam nosić wędzie 20 000 mAh, które jest notorycznie naładowane góra do połowy? Po co mi do tego jeszcze przewód USB? To maleństwo z Action z powodzeniem naładuje małego iPhona od zera do pełna — pojemność aż 5000 mAh najzupełniej do tego wystarczy, a wtyczkę ładującą ma już wbudowaną. Prościej się nie da.