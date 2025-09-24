Motorola dołącza do wyścigu. Edge 70 będzie cienki jak brzytwa

Nowy przeciek, którym podzielił się Evan Blass, ujawnia marketingowe grafiki modelu Edge 70 – i choć nazwa nie zaskakuje, sam wygląd urządzenia już tak.

Dalsza część tekstu pod wideo

Motorola najwyraźniej zainspirowała się smartfonami Galaxy S25 Edge czy iPhone Air, a także płaskimi modelami innych mark, jak Tecno czy Nubia. Na plakacie zapowiadającym Edge 70 widać profil telefonu o niewielkiej grubości, co podkreśla slogan: „Niemożliwie cienki i niesamowicie wytrzymały”.

Grafika ujawnia, że producent połączył smukłą obudowę, metalową ramę oraz płaski ekran. Wzornictwo wciąż trzyma się znanego stylu Motoroli, ale wydaje się ewolucją względem Edge 60 – uwagę zwracają teksturowane plecki ze skośnymi liniami i wyraźnie podkreślony przycisk Moto AI Key. Inna jest też boczna ramka, trochę przypominająca iPhone'y.

Jak smukły będzie model Edge 70? Tego się można tylko domyślać, ale dla porównania Motorola Edge 60 ma 7,9 mm grubości, a w sieci pojawiły się spekulacje, że Edge 70 zejdzie poniżej 7 mm. Nie jest to może tak imponujący rezultat, jak u konkurencji ze smartfonami poniżej 6 mm, jednak ogólny efekt powinien robić dobre wrażenie.

Z grafiki wynika ponadto, że moduł aparatów nie przeszedł większych zmian względem poprzednika. Ponownie otrzymujemy podniesioną wyspę i wystające obiektywy. Przeciek ujawnia także, że Motorola kontynuuje współpracę z Pantone, co może oznaczać ciekawe warianty kolorystyczne. Źródło sugeruje jednak, że Edge 70 w podstawowym wariancie raczej nie otrzyma flagowych parametrów, co jest zgodne z charakterem serii Edge.