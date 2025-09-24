Motorola dołącza do wyścigu. Edge 70 będzie cienki jak brzytwa
Motorola szykuje odpowiedź na narastający trend ultracienkich smartfonów i zamierza dołączyć do Samsunga i Apple w wyścigu na najcieńsze konstrukcje na rynku. Tak wygląda Edge 70.
Nowy przeciek, którym podzielił się Evan Blass, ujawnia marketingowe grafiki modelu Edge 70 – i choć nazwa nie zaskakuje, sam wygląd urządzenia już tak.
Motorola najwyraźniej zainspirowała się smartfonami Galaxy S25 Edge czy iPhone Air, a także płaskimi modelami innych mark, jak Tecno czy Nubia. Na plakacie zapowiadającym Edge 70 widać profil telefonu o niewielkiej grubości, co podkreśla slogan: „Niemożliwie cienki i niesamowicie wytrzymały”.
Grafika ujawnia, że producent połączył smukłą obudowę, metalową ramę oraz płaski ekran. Wzornictwo wciąż trzyma się znanego stylu Motoroli, ale wydaje się ewolucją względem Edge 60 – uwagę zwracają teksturowane plecki ze skośnymi liniami i wyraźnie podkreślony przycisk Moto AI Key. Inna jest też boczna ramka, trochę przypominająca iPhone'y.
Jak smukły będzie model Edge 70? Tego się można tylko domyślać, ale dla porównania Motorola Edge 60 ma 7,9 mm grubości, a w sieci pojawiły się spekulacje, że Edge 70 zejdzie poniżej 7 mm. Nie jest to może tak imponujący rezultat, jak u konkurencji ze smartfonami poniżej 6 mm, jednak ogólny efekt powinien robić dobre wrażenie.
Z grafiki wynika ponadto, że moduł aparatów nie przeszedł większych zmian względem poprzednika. Ponownie otrzymujemy podniesioną wyspę i wystające obiektywy. Przeciek ujawnia także, że Motorola kontynuuje współpracę z Pantone, co może oznaczać ciekawe warianty kolorystyczne. Źródło sugeruje jednak, że Edge 70 w podstawowym wariancie raczej nie otrzyma flagowych parametrów, co jest zgodne z charakterem serii Edge.
Premiera nie powinna nastąpić zbyt szybko, zważywszy na niedawną (kwiecień 2025) premierę Edge 60, ale gotowość marketingowych materiałów świadczy o zaawansowanym etapie prac. Z drugiej strony wczesne przecieki sprzed kilku miesięcy sugerowały, że nowa seria zadebiutuje jesienią 2025, co więcej – mówiło się nawet o 24 września. Tak się nie stało, ale być może kolejne tygodnie przyniosą niespodziankę.