Planetoida zakręcona jak diabeł tasmański. Co to, u licha, jest?

Nowy teleskop w Chile odkrył szybko poruszającą się asteroidę o średnicy ośmiu boisk piłkarskich. Wykonuje ona pełen obrót w czasie krótszym niż dwie minuty.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:31
Rubin robi setki tysięcy zdjęć

Obserwatorium Very C. Rubin, nie rozpoczęło nawet jeszcze swojej pełnej misji naukowej, kiedy odkryło asteroidę 2025 MN45 oraz wiele innych małych planet, nie zidentyfikowanych do tej pory. 

W ciągu siedmiu nocy, duży aparat cyfrowy Rubina zarejestrował setki tysięcy zdjęć. Na nich, astronomowie zidentyfikowali ponad 2100 nieznanych wcześniej planetoid. Na podstawie obserwacji ich jasności na kolejnych ujęciach, naukowcy mogli zmierzyć, jak szybko się obracały i jakie miały powierzchnie. I choć wstępne dane Rubina często bywają mylące, to jednak naukowcy określają, że tym razem wyniki zostały oszacowane z dużym prawdopodobieństwem. 

Asteroida 2025 MN45 jest najszybciej rotującą się dużą planetoidą wykrytą do tej pory. Gdybyś stał na tej niezwykle szybko wirującej asteroidzie, poruszałbyś się z prędkością niemal 72km/h.

powiedziała Sarah Greenstreet, astronom z National Science Foundation NOIRLab, prezentując odkrycie.

Wcześniej, znane planetoidy wykonywały szybki obrót w około godzinę, a inne w 30 minut. Ta wirująca z niebywałą prędkością asteroida 2025 MN45 znajduje się na pasie planetoid między Marsem, a Jowiszem. 

Przypomnijmy, że asteroidy to pozostałości po narodzinach Układu Słonecznego 4,5 miliarda lat temu. Badając ich sposób poruszania się, z czego się składają oraz jak się przekształcają, naukowcy dowiadują się jak powstawały planety, w tym Ziemia. 

Odkrycie to zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym "The Astrophysical Journal Letters". 

