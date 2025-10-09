Sprzęt

Valve ruszyło z produkcją Deckarda. W planach 600 000 sztuk rocznie

Twórcy cyfrowej platformy Steam nadal wierzą w potencjał wirtualnej rzeczywistości. A już niedługo na rynek trafi ich nowy sprzęt.

Przemysław Banasiak (Yokai)
20:13
0
Valve od kilku lat pracuje nad nowym zestawem VR, który ma być następcą wydanych w 2019 roku gogli Index. Już w 2021 roku pojawiły się pierwsze informacje o urządzeniu o nazwie kodowej Deckard, a najnowsze doniesienia sugerują, że premiera może być bardzo blisko.

Dalsza część tekstu pod wideo

Premierowa cena ma wynosić około 4429 złotych

Według chińskiej firmy analitycznej XR Research Institute, nowa generacja gogli VR ma zadebiutować jeszcze w tym roku, a linie produkcyjne są już podobno uruchomione. Mowa o masowej produkcji, a plany zakładają dostawy na poziomie 400 000 - 600 000 egzemplarzy rocznie.

Ma to sens, biorąc pod uwagę, że w zeszłym miesiącu w sieci pojawiło się zgłoszenie znaku towarowego "Steam Frame", odpowiadające wpisom w kodzie SteamVR. To w praktyce potwierdza nazwę, która zastąpi robocze Deckard. Znany informator Brad Lynch zdradził także, że powstają dwa warianty - Deckard DV1 i Deckard DV2. Skrót "DV" ma być używany przez Valve dla produktów znajdujących się w końcowej fazie rozwoju.

W kodzie SteamVR znaleziono również odniesienia do nowych kontrolerów o nazwie "Roy", co wpisuje się w motywy inspirowane Blade Runnerem. Według przecieków konstrukcyjnie przypominają one kontrolery Oculus Touch, wyposażone w pierścienie do precyzyjnego śledzenia ruchu. To ważny element, biorąc pod uwagę, że Half-Life: Alyx - gra debiutująca razem z Valve Index - nadal uznawana jest za punkt zwrotny dla całego segmentu VR.

Cena urządzenia może wynieść około 1200 dolarów, czyli równowartość około 4429 złotych, co plasowałoby je w segmencie premium. Byłaby to spora zmiana polityki w porównaniu do konsoli Steam Deck, która pozostaje jedną z najtańszych na rynku. Z drugiej strony twórcy Steama postawili zapewne na topową specyfikację, która przyćmi konkurencję.

gogle vr steam Valve wirtualna rzeczywistość Deckard headset vr
Zródła zdjęć: Valve
Źródła tekstu: XR Research Institute, Upload VR, oprac. własne