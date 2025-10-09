Valve ruszyło z produkcją Deckarda. W planach 600 000 sztuk rocznie

Valve od kilku lat pracuje nad nowym zestawem VR, który ma być następcą wydanych w 2019 roku gogli Index. Już w 2021 roku pojawiły się pierwsze informacje o urządzeniu o nazwie kodowej Deckard, a najnowsze doniesienia sugerują, że premiera może być bardzo blisko.

Premierowa cena ma wynosić około 4429 złotych

Według chińskiej firmy analitycznej XR Research Institute, nowa generacja gogli VR ma zadebiutować jeszcze w tym roku, a linie produkcyjne są już podobno uruchomione. Mowa o masowej produkcji, a plany zakładają dostawy na poziomie 400 000 - 600 000 egzemplarzy rocznie.

Ma to sens, biorąc pod uwagę, że w zeszłym miesiącu w sieci pojawiło się zgłoszenie znaku towarowego "Steam Frame", odpowiadające wpisom w kodzie SteamVR. To w praktyce potwierdza nazwę, która zastąpi robocze Deckard. Znany informator Brad Lynch zdradził także, że powstają dwa warianty - Deckard DV1 i Deckard DV2. Skrót "DV" ma być używany przez Valve dla produktów znajdujących się w końcowej fazie rozwoju.

W kodzie SteamVR znaleziono również odniesienia do nowych kontrolerów o nazwie "Roy", co wpisuje się w motywy inspirowane Blade Runnerem. Według przecieków konstrukcyjnie przypominają one kontrolery Oculus Touch, wyposażone w pierścienie do precyzyjnego śledzenia ruchu. To ważny element, biorąc pod uwagę, że Half-Life: Alyx - gra debiutująca razem z Valve Index - nadal uznawana jest za punkt zwrotny dla całego segmentu VR.